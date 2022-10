"Ha sido una experiencia fantástica"

Mari Luz Rojo, primera mujer policía en Jerez, ha desfilado este domingo en Nueva York como única jerezana, en el Columbus Day, junto a otros muchos agentes andaluces, como la sevillana Lola Tejero Ridao.

Columbus Day es como se conoce en EEUU el Día de la Hispanidad, en el que es habitual un pasacalles de la Policía neoyorquina, al que se suman agentes de todo el mundo. Una cita a la que acuden numerosos agentes andaluces.

"Ha sido una experiencia increíble. Yo me esperaba algo más pequeño... Es fantástico verte desfilando con amigos, compañeros y familia, ya que me ha acompañado mi hija, que portaba una de las pancartas. Es maravilloso sentirte parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como todos los que hemos desfilado aquí. Yo he participado llevando la bandera de España en cabecera. Ha sido fantástico".

Mari Luz Rojo pertenece a la asociación IPA, en este caso de Málaga, (acrónimo de las siglas inglesas Asociación Internacional de la Policía). El desfile ha contado con representaciones de distintas policías locales, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de toda España. Todos ellos bajo las siglas de la IPA, que también llevó su propia bandera en el evento. Esta organización realiza una serie de encuentros y eventos mundiales entre policías, como los compañeros hispanos de IPA Nueva York, junto con los que desfilaron también este domingo. Ha sido la única agente jerezana en la cita, en la que desfilan además los familiares. Ella ha ido acompañada de su hija.

La fotógrafa María Higuero, testigo del desfile

La fotógrafa jerezana María Higuero ha sido testigo del desfile Columbus Day, al que fue invitada por el centro español La Nacional, y en el que ha participado en la decoración de la carroza de la delegación española.

Asimismo, la artista expondrá en la sala La Nacional del 10 al 12 de octubre su serie de fotografías sobre Jerez 'Jerez a view', que cuenta con el respaldo de Bodegas Fundador. Más de una treintena de imágenes sobre nuestra ciudad, sus fiestas y rincones más emblemáticos.