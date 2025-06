Expertos sobre la Cartuja de Jerez: "La Iglesia ha hecho con los bienes del monasterio lo que ha querido"

Una historia que viene de lejos. Las grietas y el mal estado en general de la Cartuja de Jerez es una situación que se viene denunciando "desde hace mucho tiempo" por parte de profesionales en patrimonio, así como asociaciones. Quejas a las que se añade "el traslado de piezas desde el monumento por parte del Obispado a destinos diferentes como la Catedral de Jerez".

Un debate que se vuelve a abrir a raíz de la respuesta dada ahora por el Gobierno de España a una serie de preguntas formuladas por Sumar el pasado mes de febrero al Congreso de los Diputados sobre la situación de la Cartuja de Jerez, impulsados por la inquietud que genera el estado de dicho monumento tanto en la asociación ‘Amigos de la Cartuja’, como en el propio seno del partido político. Entonces, el grupo parlamentario denunciaba desprotección de la Cartuja por parte de la Diócesis y pedía al Gobierno que revocara su contrato con el Obispado "por no permitir la entrada gratuita al edificio", entre otros asuntos.

Asimismo, ponían el acento en "la existencia o no de un inventario completo de los bienes muebles que tiene la Cartuja, pero vecinos de Jerez nos han hecho llegar que parte de los cuadros, esculturas y tallas se encuentran en la Catedral de Jerez”. También se preguntaba Sumar por el número de inspecciones que Patrimonio ha realizado en este inmueble y su resultado. Hay que recordar que la Cartuja es propiedad del Estado, fue cedida en 1980 a los Cartujos y, posteriormente, en 2003, al Obispado de Asidonia-Jerez durante 75 años mediante una orden ministerial.

El Gobierno de España ha señalado que "no consta que la Dirección General del Patrimonio del Estado haya realizado inspecciones". Sobre el listado de bienes muebles, el Gobierno indica que "la única información disponible" en la Dirección General de Patrimonio del Estado es la incorporada a la Central de Información del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado (CIBI), "en la que consta un acta de entrega fechada el 7 de marzo de 2002", del inmueble y de las obras artísticas que se relacionan en un anexo, en el que se lista todos estos bienes.

Fuentes fiables recuerdan que el inventario de bienes de la Cartuja "está en manos del Obispado, que fue entregado en su día por los cartujos. De la Cartuja se han trasladado piezas que ahora están en la Catedral, como el San Bruno, que las Hermanas Carmelitas que habitan ahora el monasterio han pedido recuperar y el Obispado les ha dicho que no. No sabemos hasta qué punto es legal. En teoría, cuando un BIC (Bien de Interés Cultural) tiene un bien adscrito no se debe mover de ahí, pero si se mueve dentro del Obispado no sabemos. La excusa antes era que como por la condición de clausura el público no podía disfrutar de esas obras, pues el Obispado se las llevaba. Ahora no sé qué excusa pondrán. Lo que no nos parece es que no quieran devolverle a las monjas el San Bruno". Estas mismas fuentes no creen que haya desaparecido nada de la Cartuja, "simplemente está en otro sitio, pero lo que está claro es que se debe devolver a la Cartuja".

Entre las piezas que hay hoy en la Catedral y que antes estaban en la Cartuja se pueden ver un San Juan Bautista y un San Bruno de José de Arce, la Virgen de las Angustias, de Esteve Bonet; y una serie de cuadros de los 12 apóstoles que están en el Obispado.

Estos expertos denuncian que las Hermanas de Belén, antiguas inquilinas del monumento, "hicieron lo que les dio la gana allí, menos mantenerlo. Dejaron caer la Cartuja. Hacían obras nuevas pero nunca arreglaban. El Obispado es responsable por dejación de todo lo que ha pasado en la Cartuja, sabiendo lo que estaban haciendo las monjas, pero no han hecho nada con tal de que no se fueran".

Otra fuente cercana a la Cartuja denuncia que "sí es expolio, no traslado. La Iglesia es la usufructuaria, pero no la dueña, por lo que no puede hacer y deshacer respecto a los objetos que hay en la Cartuja porque no son de ella, son del Estado. Ha tomado las cosas como suyas. Ya se quisieron llevar un retablo de la Cartuja a Setenil de las Bodegas y ahí se opuso mucha gente y no se lo pudieron llevar. La Iglesia ha hecho con los bienes de la Cartuja lo que ha querido. Según contrato, el Obispado tiene la obligación de mantener y cuidar lo que hay en el monumento". Estas mismas fuentes añaden que temen que ahora que el monasterio va a pasar a estar afectado al Ministerio de Cultura para poder diversificar su uso, "se modifique el contrato y se abra una hospedería para sacarle rendimiento. Para eso no se lo han dado al Obispado, para eso que lo recupere el Gobierno y que lo monten ellos".

Respecto a toda esta situación, el Obispado ha preferido no hacer declaraciones.