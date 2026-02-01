Explosión de culturas en el CEIP Sagrada Familia de Jerez

A pesar de la semana con mal tiempo de la pasada semana, con el esfuerzo de familias, asociaciones, alumnado y profesorado, el CEIP Sagrada Familia celebró el Día Escolar de la Paz.

Tal como han detallado en redes, la actividad realizada, "que llevamos trabajando durante el mes de enero con la ayuda de las familias, culmina con una exposición de culturas". Bajo el título de ¡Vaya arte de culturas!, el alumnado ha podido conocer los países en el mapa, sus tradiciones, artesanía, gastronomía, juegos, biodiversidad... "Ha sido muy enriquecedor", señalan desde el centro.

Y para finalizar, los menores pudieron disfrutar de yincana de Juegos del Mundo, "gracias a la colaboración de las entidades que participan en nuestro centro: Iniciativa Educativa , CEAIN Jerez y Fundación Mornese enmarcadas en el proyecto Eracisplus Jerez".

"Con esta bonita y enriquecedora actividad acercamos a nuestro alumnado la riqueza presente en nuestro cole y nuestro barrio, ayudamos a conocerse mejor entre sí las familias y fomentamos el respeto a la diversidad cultural. Gracias a la educación intercultural que promovemos adquirimos los valores de nuestro proyecto anual Diversifícate", afirma el CEIP.

Por último, destacan su agradecimiento "a todas las personas que lo habéis hecho posible. Tenemos la gran suerte de compartir estas vivencias que estrechan los lazos y el vínculo de amistad. Feliz día de la Paz".