'Felicidad', un guiño a la importancia de las familias de acogida

Los Claustros de Santo Domingo acogen desde este miércoles 20 de noviembre y hasta el próximo 6 de enero la exposición 'Felicidad', promovida por la Fundación Márgenes y Vínculos con motivo del Día Internacional de los derechos del Niño. La cita ha sido inaugurada con la presencia de la delegada de Delegación de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia, Yessica Quintero, Carmen Pina, delegada de Participación Ciudadana y Juventud, y el delegado territorial de Inclusión Social, familias y Juventud, Alfonso Candón.

María Jesús Fernández y Noelia Orozco abanderan un proyecto que comenzó a gestarse hace dos años y que ahora ve la luz en Jerez a través de una exposición de 17 fotografías en las que se plasma la realidad de estos niños y las familias de acogida que trabajan con ellos. "Queríamos conseguir captar las emociones y las sensaciones que tienen los niños desde que llegan a esa familia de acogida, que para ellos es una experiencia nueva y sobre todo muy negativa, hasta cuando se marchan, a veces a la familia de la que proceden y otras a una familia de adopción", asegura María Jesús Fernández, directora de Acogimiento y Adopción en Cádiz.

Un instante de la inauguración. / Manuel Aranda

La muestra recoge además "algunas de las frases más utilizadas por los niños, que nos sirven para acompañar a las fotografías", añade, y una serie de lemas que resumen, de alguna manera, las sensaciones que ellos tienen ante este nuevo panorama de su vida. Así, encontramos palabras como Ilusión, seguridad, vinculación, pertenencia, confianza, protección, tristeza, miedo o confusión, que de alguna forma reflejan ese sentir ante lo que se les presenta.

Eso sí, los pequeños que aparecen en la exposición "no son, evidentemente, menores tutelados, sino que son hijos de conocidos que han dado el permiso para poder dar forma a esta idea", prosigue.

Para María Jesús Fernández, "todo el proceso por el que pasan los niños, es un proceso complicado, pero al final se consigue restaurar todo gracias a la labor de las familias de acogida, de ahí que con esta exposición queramos exponer públicamente la importancia que supone formar parte de estas familias".

Dentro de este proyecto sobresale también la aportación de la fotógrafa Noelia Orozco Coronil, que por primera vez ha afrontado un reto de este tipo. "Nunca había tomado parte en un proceso como este en solitario, alguna vez he expuesto en la Universidad de Cádiz con más gente, pero abordar sola una idea así, es la primera vez".

Otra perspectiva de la exposición. / Manuel Aranda

Lo realmente difícil "es exponer en una fotografía todas esas sensaciones y emociones que perciben los menores", un objetivo que se complica aún más "si se trabaja con niños, que añade una dificultad más, porque claro, son niños y viven otra realidad". Orozco reconoce que "hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme, sobre todo porque los niños no paran, y aunque conocemos a sus padres, no tienen confianza con nosotros y claro, no es fácil".

Para poder dar forma a lo que quería María Jesús Fernández, instigadora del proyecto, "he tenido además que documentarme muchísimo, preguntando a profesionales y otros compañeros, mirando en internet, no ha sido sencillo, pero creo que al final, hemos podido plasmar lo que queríamos".

A pesar del duro trabajo realizado, "lo que realmente queremos es que la gente sea sensible con la situación que viven estos chavales, por eso si después de esta exposición, vienen familias a formar parte de este proyecto de adopción y acogimiento, me daré por satisfecha".