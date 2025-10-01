Expoutlet Acoje Jerez, la gran cita con el comercio local con descuentos únicos
La cita se celebrará del 3 al 5 de octubre en el Hotel Soho Boutique Jerez
Acoje organiza una nueva edición de Expoutlet, la gran feria del comercio local que se celebrará del 3 al 5 de octubre en el Hotel Soho Boutique Jerez, frente a Plaza Canterbury.
Durante tres días, los comercios de Jerez ofrecerán a los visitantes una amplia selección de artículos con descuentos únicos y oportunidades irrepetibles en moda, complementos, cosmética, hogar y mucho más. Todo ello en un mismo espacio, con la calidad y la confianza del comercio de cercanía.
Horarios de apertura al público
Viernes 3 de octubre: de 18:00 a 21:30 h.
Sábado 4 de octubre: de 12:00 a 14:00 h y de 17:30 a 21:30 h.
Domingo 5 de octubre: 11:00 a 14:00 h.
Expoutlet Acoje es ya una cita consolidada en el calendario comercial de la ciudad, un espacio que combina ambiente, calidad y precios irresistibles, a la vez que impulsa y visibiliza al comercio local de Jerez. Desde ACOJE se anima a toda la ciudadanía y visitantes a participar en este evento, disfrutar de sus oportunidades y contribuir con sus compras a fortalecer el tejido empresarial de la ciudad.
