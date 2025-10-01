The Phone House anuncia el cierre de su Contact Centre en Jerez

The Phone House, empresa del grupo Global Dominion vinculada a la distribución de servicios de telecomunicaciones, energía y seguros con fuerte implantación en España, ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a un total de 134 trabajadores en el Contact Centre de Jerez de la Frontera (Cádiz) y el centro logístico de Coslada (Madrid). Los afectados representan cerca del 25% del total de los 550 trabajadores con los que contaba la empresa en España al cierre del último ejercicio.

En el caso del Contact Centre jerezano, FeSMC-UGT de Cádiz, ha explicado que esta media supone el cese de la actividad, ya que afecta a la totalidad de su plantilla, cerca de un centenar de trabajadores, a los que se suman otros 36 empleados en los almacenes centrales de la empresa en Madrid.

La empresa esgrime la grave situación que atraviesa The Phone House en los últimos ejercicios, así como otras causas productivas y organizativas que han desembocado en los malos resultados económicos para justificar el ERE, el tercero que lleva a cabo desde la pandemia, y que hasta la fecha se han saldado con el despido de más de 700 trabajadores en su red de tiendas y almacenes.

El periodo de consultas del nuevo despido colectivo se iniciará el próximo viernes 3 de octubre, sin que la empresa haya precisado aun el lugar en el que se negociará el ERE. FeSMC-UGT de Cádiz ha solicitado a la empresa que la negociación se desarrolle en Jerez al concentrar el mayor número de afectados.

Responsables del sindicato provincial se reunirán en las próximas horas con el comité de empresa del Contact Centre de Jerez para acordar posibles movilizaciones frente a un ERE que conocieron a través de la llamada telefónica de un abogado, que en principio se negó a facilitar el nombre de la empresa y la localización de los centros afectados.

Plan de reestructuración por las pérdidas

UGT recuerda en un comunicado que el primer despido colectivo en The Phone House tuvo lugar en noviembre de 2020, el año de la crisis del coronavirus, cuando se alcanzó un acuerdo entre la parte social y empresarial para extinguir 435 contratos de trabajo.

Del mismo modo, en julio de 2023 completó un segundo ERE extintivo que se saldó con la salida de 304 trabajadores.

En paralelo, The Phone House puso en marcha un plan de reestructuración para reconducir su grave situación económica, que desencadenó el cierre de un centenar de tiendas en España. La empresa también realizó el año pasado una reducción de capital de 49,5 millones de euros para evitar la quiebra y compensar sus pérdidas millonarias.

En concreto, The Phone House arrastra cinco ejercicios en negativo en los que acumula unas pérdidas de más de 45 millones de euros, de los que cerca de cinco millones (4,8) corresponden a 2024, año en el que sus ingresos se vieron reducidos a 103 millones (-11,8%), según datos extraídos de Insight View.

Tras el cierre de tiendas y el segundo ajuste de plantilla ya resuelto, la empresa cerró 2023 con unas pérdidas de 11,8 millones (en 2022 fueron 11,6 millones) y unos ingresos de 116,8 millones (-17%).