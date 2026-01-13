Facua denuncia el fraude en las ventas de balizas "ante la pasividad de Tráfico y consumo"

FACUA-Consumidores en Acción ha insistido en un comunicado que el "fraude de las balizas V16 fake continúa ante la pasividad de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Consumo".

La entidad destaca que "seguimos detectando la venta de balizas que simulan estar certificadas por la DGT mientras el organismo del Ministerio del Interior ha optado por no enviar una comunicación a los conductores para advertirles de que han podido ser víctimas de este fraude, como tampoco ha emitido ninguna alerta pública al respecto!.

Por su parte, Consumo "sigue sin dar respuesta a las denuncias presentadas por la asociación hace ya casi un mes ni informar a los consumidores sobre cuáles son sus derechos si han caído en la trampa", añade en la nota.

Si hasta hace unas semanas numerosas balizas fraudulentas utilizaban como reclamo el texto "homologada por la DGT" y el logotipo de este organismo, ahora FACUA también ha registrado casos de productos a la venta por poco más de 6 euros y que se publicitan como "aprobada por DGT con geolocalizador".

Al igual que en los casos denunciados por la asociación a mediados de diciembre, se trata de balizas que no aparecen entre las "marcas y modelos certificados" por Tráfico que se pueden consultar en su página oficial.

FACUA ha constatado que los siete modelos que denunció el mes pasado, "a la venta en AliExpress, Amazon y la tienda online de Leroy Merlín, han dejado de estar disponibles en estas plataformas. Sin embargo, desconoce si Consumo se ha dirigido a los establecimientos, los vendedores o los fabricantes de las balizas fake ni si ha abierto expedientes sancionadores".

Reembolso e indemnizaciones por publicidad engañosa

Los consumidores que hayan comprado una baliza sin la certificación de la DGT pueden reclamar la devolución del dinero al establecimiento si en su publicidad, información comercial o embalaje se inducía a creer que sí contaban con la homologación oficial para su uso obligatorio a partir del 1 de enero.

Además, FACUA advierte de que, si son multados por utilizar el dispositivo no reglamentario, tienen derecho a exigir a la empresa una indemnización por daños y perjuicios equivalente al importe de la sanción.