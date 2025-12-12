Vox Jerez reclama al Gobierno la suspensión de la baliza V-16: "No se puede seguir exprimiendo a las familias con medidas inútiles"

El portavoz de Vox en Jerez, Antonio Fernández, ha anunciado que su grupo llevará al próximo pleno una propuesta para suspender la obligatoriedad de la nueva baliza V-16, prevista para el 1 de enero de 2026, al considerar que esta medida "solo supone más gasto, más confusión y más problemas para miles de jerezanos".

El portavoz explica que, mientras muchas familias luchan para llegar a fin de mes, "el Gobierno pretende imponer un dispositivo obligatorio que casi nadie conoce, que solo afecta a los conductores españoles —no a quienes circulan aquí con matrícula extranjera— y cuyo precio puede suponer 'otro golpe más' al bolsillo de los jerezanos justo después de Navidad. Lo que no puede ser es que, cada pocos meses, los españoles tengan que gastar dinero porque alguien en un despacho decide que toca cambiar algo sin explicar por qué”, afirma Fernández.

Además del coste, el portavoz denuncia que "no hay estudios serios que demuestren que esta baliza es realmente más eficaz que los triángulos de toda la vida". "Muchos conductores están comprando balizas baratas sin saber que no están homologadas. Otros ni siquiera saben que se les podrá multar con 80 euros. ¿Y de quién es la culpa? De un Gobierno que legisla mal, comunica peor y no piensa en la gente corriente", señala.

Fernández recuerda que en vehículos grandes "la baliza queda oculta, que en zonas con curvas o rasantes no se ve y que, según asociaciones de conductores y agentes de la Guardia Civil, 'de día casi no se aprecia'. ¿Cómo pretenden que esto sea más seguro? ¿Cómo puede ser útil un aparato que depende de conexión a internet cuando hay carreteras sin cobertura?", cuestiona.

El portavoz de Vox también alerta "del riesgo añadido que supone que la baliza se active desde dentro del vehículo. Los protocolos de seguridad dicen claramente que, ante una avería, lo primero es salir del coche y ponerse a salvo. Sin embargo, esta norma puede empujar a la gente a quedarse dentro, justo lo contrario de lo que recomiendan los profesionales".

Para Fernández, imponer esta medida "sin garantías ni información solo demuestra una profunda desconexión con la realidad". "En Jerez hay miles de familias, autónomos y trabajadores que necesitan el coche para vivir y que bastante tienen ya con el combustible, el mantenimiento y los impuestos. No se puede seguir cargando sobre ellos decisiones improvisadas", declara.

Por todo ello, Vox Jerez solicitará que se permita seguir utilizando los triángulos "hasta que existan estudios técnicos independientes que avalen la eficacia de la baliza, que se garantice que ninguna norma incentive quedarse dentro del vehículo en caso de incidente, y que las ayudas a la renovación del parque móvil lleguen realmente a quienes las necesitan".

Fernández concluye: "La seguridad vial es un asunto serio. No puede depender de ocurrencias ni de dispositivos que nadie entiende y que suponen un gasto más para las familias. Estamos aquí para defender a los jerezanos y para decir alto y claro lo que muchos sienten: basta ya de medidas injustas y mal hechas".