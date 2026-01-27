Así es el último timo telefónico: "Cambia de compañía y te cubrimos hasta 800 euros"

Una serie de llamadas fraudulentas a través del prefijo telefónico 868 localizado en la provincia de Murcia ha destapado la última tentativa de fraude relacionada con las ofertas de las operadores de telefonía para cambiar de compañía, móvil y tarifa.

La alarma la ha hecho pública FACUA-Consumidores en Acción que, tras constatar este tipo de llamadas trampa en la región de Murcia desde las líneas 868 202 532, 868 202 578 y 868 202 752, ha decidido alertar al resto del país este martes 27 con un comunicado oficial.

El timo comienza con una comunicación spam en la que "el supuesto teleoperador realiza una oferta de Yoigo con una tarifa que en realidad no existe, asegurando además que cubren hasta 800 euros de la penalización que tenga que abonar el usuario a su compañía por incumplir su compromiso de permanencia si accede a realizar una portabilidad", explican desde la asociación de consumidores.

La oferta que realizan los teleoperadores "es de fibra de 600 Mb, dos líneas móviles y Netflix por 29,90 euros mensuales. En realidad, la tarifa más baja que tiene la compañía del grupo MasOrange incluyendo los mismos servicios llega a ser casi tres veces más cara: 85 euros al mes y 55 euros los primeros seis meses".

Si el usuario que recibe la llamada, advierte Facua, que "no puede aceptar la oferta porque tiene un compromiso de permanencia con su actual compañía, el teleoperador le asegura que tienen un "contrato administrativo" con ella por el que se encargan de cubrir "hasta 800 euros" de la penalización por la baja anticipada. Y ello tanto si la permanencia está vinculada a una tarifa o a la entrega de un móvil a precio bonificado".

FACUA aconseja no atender nunca llamadas comerciales que no hayan sido solicitadas expresamente, "una práctica que lleva años prohibida".

Las empresas que infringen la ley realizando spam telefónico "suelen también vulnerarla mediante ofertas falsas, captando clientes a comisión para compañías de telecomunicaciones o energía mediante tarifas que nada tienen que ver con las que realmente acabarán aplicándose y falsas promesas de regalos o anulaciones de penalizaciones por vulnerar contratos de permanencia".

FACUA ha denunciado el fraude ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.