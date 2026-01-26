El Ministerio de Justicia creará cinco plazas de jueces en Jerez

Los juzgados de Jerez contarán este año con cinco jueces más. Esa es la propuesta elaborada por el Ministerio de Justicia en un proyecto de real decreto que ahora deberá aprobarse próximamente por el Consejo de Ministros.

La propuesta ha sido anunciada este lunes por la administración central con la que se pretende crear 500 plazas judiciales a lo largo de este año en toda España para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. En el caso del Tribunal de Instancia de Jerez, se pretende reforzar con tres plazas de magistrado en la sección civil, una en la sección social y otra en la instrucción.

De este modo, la sección civil, que actualmente cuenta con seis magistrados, pasará a tener nueve —en ellos no están incluidos los dos vinculados a la sección de familia—. Mientras, se reforzará la sección de lo social con un magistrado más a los tres ya existentes. Y, finalmente, la sección de instrucción recuperará el quinto magistrado una vez que a principios de este año uno de los que tenía pasó a estar adscrito a la sección de violencia sobre la mujer.

Las nuevas plazas que se crearán cubren las necesidades expuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la memoria anual de 2024, donde reclamaba que se reforzaran los por entonces juzgados de primera instancia (civil) como la jurisdicción social por la enorme sobrecarga de trabajo que arrastraban. Asimismo, el pleno del Consejo General del Poder Judicial se quejó a mediados de año que el Ministerio decidiera que uno de los juzgados de instrucción de la ciudad pasaran a ser de violencia sobre la mujer con la reestructuración judicial ejecutada a principios de este año con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia.

Según lo apuntado por el Ministerio de Justicia, la distribución de las nuevas plazas se ha elaborado atendiendo a criterios tales como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del CGPJ y las propuestas de las propias comunidades y de los tribunales superiores de Justicia.

Ahora bien, estas nuevas plazas no conlleva, al menos por el momento, la dotación de más personal. Eso sí, se apuntó que el pasado mes de diciembre se inició una convocatoria de 1.155 plazas para los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial.

Un modelo de menos coste

De hecho, el Ministerio explica que podrá realizar este aumento de medio millar de plazas en un año gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha introducido un nuevo modelo organizativo que ha eliminado los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios que ha sido sustituido por los tribunales de instancia, unos órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico. Así, se apunta que el nuevo modelo permite "crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros". "Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000 euros", añade el Ministerio en el comunicado.

Desde el pasado 31 de diciembre los juzgados de Jerez funcionan mediante una nueva estructura. Los juzgados unipersonales —dirigidos por un magistrado— han sido sustituidos por los tribunales de instancia conformados por magistrados que adoptan decisiones de manera colegiada. Y estos están apoyados por la nueva oficina judicial, que es el órgano conformado por funcionarios públicos —incluidos los letrados de la administración de justicia como el resto de personal, ya sean gestores, tramitadores o auxiliares— donde se han integrado los trabajadores de los distintos juzgados repartidos entre tres servicios comunes.

Actualmente, el Tribunal de Instancia de Jerez cuenta con una sección civil conformada seis magistrados (los seis de Primera Instancia no especializados en Familia), una de instrucción con cuatro plazas, dos de familia, infancia y capacidad, dos en violencia sobre la mujer, tres en lo penal, uno en menores, uno en contencioso-administrativo y tres en lo social.

Mientras tanto, la sección octava de la Audiencia Provincial se mantiene con el mismo número de magistrados. En el proyecto de decreto no se prevé reforzar, al menos por el momento, esta sección provincial —sí se dotará de una más a la de Algeciras—.