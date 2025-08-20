Fallece en Jerez Josué Sánchez Torralba, pastor de la Iglesia Evangélica

El pastor de la Iglesia Evangélica, Josué Sánchez Torralba, ha fallecido a los 62 años de edad tras varios días ingresado por un infarto de miocardio.

Josué Sánchez Torralba fue un referente espiritual en la provincia de Cádiz y toda Andalucía y surgió del movimiento Asamblea Cristiana, al que perteneció por varios años y del que se desvinculó para formar en 2009 la iglesia Odres Nuevos, una de las más conocidas de Jerez que cuenta con cerca de 150 asistentes al culto dominical.

Allí ha sido el pastor principal durante más de 15 años, compartiendo su labor pastoral con José Manuel García y más recientemente también con su hijo Ezequiel Sánchez.

El sepelio en su memoria se realizará el miércoles 20 de agosto, a las 16.00 horas; en el Centro Familiar Cristiano El Buen Pastor (C. Einstein, 1, 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz)

Estudió Psicología Clínica en la Facultad de Psicología UNED, profesión que unió a su vocación pastoral desarrollando uno de los principales ministerios sociales para personas con adicciones y marginalidad, la ONG Brote de Vida, una Asociación benéfica, que se fundó en 1984 y de la que era presidente.

La alcaldesa de Jerez, conmovida por la perdida de Josué Sánchez Torralba

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha escrito en su perfil de facebook: "Conmovida por la perdida de Josué Sánchez Torralba. Jerez pierde a un hombre bueno, entregado a los demás y siempre dispuesto a tender la mano. Todo mi cariño a su familia, amigos y a la Iglesia Protestante de Jerez".

Pedro Tarquis, presidente de Areópago protestante, le conoció de cerca por muchos años, y tras saber la muy triste noticia, le recuerda “como un creyente enormemente íntegro, con un gran compromiso no sólo social, sino con la verdad y las personas, además de querer apasionadamente a su familia. Es una pérdida para la obra y también personal para todos quienes le conocíamos. Mi más dolido pésame a su familia y cercanos, aunque con la esperanza del reencuentro en la presencia de Dios”.