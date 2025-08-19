Madre Coraje envía a Perú más de 31.000 kilos de ayuda infantil y educativa

El material ha sido repartido en zonas como Apurímac, Lima, Junín y Ucayali del país andino

La Fundación Madre Coraje, desde las almacenes centrales en Guadalcacín en Jerez de la Frontera, ha logrado enviar 6 contenedores de ayuda humanitaria a Perú, con un peso total de 64.600 kilos, entre los que destacan más de 31 toneladas dedicadas al apoyo educativo y a la infancia.

Uno de los grandes ejes de estos envíos ha sido el compromiso con la educación como herramienta de transformación social: 15.081 kilos de libros, 9.076 kilos de material escolar y 7.000 kilos de juguetes han viajado hacia diferentes regiones del país andino para nutrir escuelas, bibliotecas, casas de acogida y centros infantiles.

“Cada libro, cada lápiz, cada juguete representa una apuesta por el futuro de miles de niñas y niños que merecen crecer con dignidad y esperanza”, afirma Gloria Díaz, Responsable de la Asistencia Social Internacional de Madre Coraje.

Esta ayuda ha sido posible gracias al respaldo económico de ACS, uno de los principales financiadores junto a la propia Fundación, y al trabajo imprescindible de las contrapartes locales que reciben y distribuyen los materiales en zonas como Apurímac, Lima, Junín y Ucayali.

A través de organizaciones aliadas como Cáritas Abancay, Nopoki o el Hogar Ermelinda Carrera, entre muchas otras, la ayuda "llega directamente a quienes más la necesitan".

Además de los materiales educativos, los envíos han incluido 10.140 kilos de ropa etiquetada y 837 kilos de calzado nuevo, 1.000 kilos de material sanitario, 8.000 kilos de pañales y 900 kilos de alimentos destinados a mejorar las condiciones de vida de niñas y niños, mujeres y personas mayores, principales beneficiarios de estas acciones solidarias.

En total, Madre Coraje tiene previsto enviar 14 contenedores a lo largo de 2025, con el objetivo de igualar o superar las 52.390 personas atendidas en 2024.