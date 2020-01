La falta de médicos satura los centros de salud de Jerez en la época de más demanda

Pese a que en los dos últimos años se ha producido un incremento del número de médicos en los centros de salud de Jerez, en la práctica el déficit de facultativos sigue siendo una realidad en determinados periodos del año como el verano, Navidades y más en concreto, este comienzo de año. La ausencia de sustituciones de los médicos que disfrutan aún de permisos vacacionales y la falta de cobertura de bajas e incluso jubilaciones ha mermado las plantillas y está saturando la mayor parte de los centros de salud de Jerez en una época considerada además como de las de mayor frecuentación del año debido a la incidencia de la gripe, que aún no está en fase epidémica, y de otros virus propios de estas fechas.

Desde el Sindicato Médico confirman que prácticamente en todos los centros de salud se están produciendo demoras de un mínimo de una semana para obtener una cita con el médico de familia, debido a que no se han hecho sustituciones de facultativos ausentes por diversas contingencias. En el centro de salud de San Benito faltan al menos cuatro médicos, aunque la cifra ha sido superior incluso en algunas fechas navideñas, con diez médicos menos.

Esta circunstancia ha originado incluso más colas en los mostradores de los administrativos de los centros, como ha ocurrido esta semana en San Benito. Ante las demoras en las citas previas, muchos pacientes optan por acudir al centro y pedir una cita como urgente. "Al final cosas que no son una urgencia se transforman en urgentes. Por ejemplo, si alguien quiere pedir el alta para trabajar mañana y le dicen que tienes que esperar 10 días, coge una cita como urgente", afirma el responsable de Atención Primaria del Sindicato Médico, Juan Benjumeda.

En Jerez Centro se da el caso de un médico que ha dejado su plaza vacante y aún no se ha cubierto, a lo que se suman las ausencias puntuales por otros motivos, de forma que para la mayor parte de las consultas ya no se dan citas hasta la semana que viene. La situación es bastante similar en La Serrana, con otra jubilación sin cubrir o en San Telmo, donde el pasado lunes faltaban tres médicos. "La tónica es que se ha sustituido nada o poquísimo", sostienen desde el Sindicato Médico. "Cuando preguntamos el área sanitaria nos responde que en Sevilla dicen que Jerez está con una sobreplantilla. Nosotros no lo vemos así. Es verdad que ahora mismo los cupos de pacientes por médico están bien, no se puede decir que haya cupos, como hace dos o tres años, de 2.000 pacientes, están en torno a 1.500, porque se ha incrementado el número de facultativos en los últimos años, pero eso es en la teoría porque en la práctica, nunca están todos los médicos. Hay una demora que se va acumulando", explica Benjumeda.

El Sindicato Médico reclama que al menos se sustituyan de forma inmediata las vacantes ya previstas como es el caso de las jubilaciones, así como excedencias, bajas y permisos de larga duración. "Además ahora mismo hay médicos para llamar. La excusa no puede ser que no hay profesionales".

Confía también en que a partir de marzo, como se ha comprometido el SAS, se produzca una mayor estabilidad en las contrataciones, ya que, según asegura el sindicato profesional, sigue habiendo plazas vacantes, por ejemplo, por una jubilación, que se cubren con contratos de corta duración. "Esperamos que se conviertan en interinidades hasta que la plaza se ocupe por el médico titular. Han comenzado primero por zonas de más difícil cobertura, y confiamos en que a partir de marzo se generalice al área sanitaria de Jerez".