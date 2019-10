Los recortes de plantilla en el hospital de Jerez sacan de nuevo a trabajadores y sindicatos a la calle

Trabajadores del hospital de Jerez y representantes de todos los sindicatos han vuelto a sacar este jueves las pancartas a la calle, despúes de meses de relativa paz laboral, para protestar, según denuncian, por los recortes que se están produciendo en la plantilla desde que finalizó el verano. Se trata de las primeras movilizaciones de esta legislatura, tras las expectativas que generaron los compromisos adquiridos por los nuevos responsables del SAS y las direcciones de los centros sanitarios andaluces.

La falta de sustituciones de profesionales que están de baja, el descenso en el número de contratos que tenían que renovarse a partir del 1 de octubre y la menor duración de los mismos, ya que -afirman los sindicatos- se ha vuelto a contratar por menos de seis meses ha provocado que a las puertas del hospital hayan vuelto este jueves imágenes más propias de las movilizaciones que se vivieron hace unos años por los recortes motivados por el ajuste presupuestario en el Servicio Andaluz de Salud. Los sindicatos acusan ahora al Gobierno andaluz de mantener la misma política de recortes que el anterior.

"Moreno Bonilla, estamos sin plantilla" ha sido esta mañana el slogan más repetido desde las 10:30, hora en la que estaba convocada la concentración y durante la media hora que ha durado la protesta.

José Antonio Alconchel, secretario de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería (Satse) en la provincia criticó la "mala gestión" que se está haciendo del dinero público en este caso en el ámbito sanitario. "Lo que ellos consideran que es la joya de la corona, no la están cuidando. Queremos que se libere todo el dinero que haga falta para que exista cobertura al 100% de las plantillas para garantizar una asistencia de calidad y una seguridad para los pacientes".

Alconchel estima que en Enfermería sólo se está cubriendo el 40% de las bajas. "El resto se suple a costa del personal, doblando turnos, horas fuera de su jornada de trabajo. Hubo una promesa del nuevo Gobierno andaluz de contratos de seis meses que tampoco se está cumpliendo. Nos hemos encontrado que en octubre se han hecho menos contratos de los previstos y con menos duración. Quienes sufren estas consecuencias en primera persona son en primer lugar los trabajadores y por supuesto, los usuarios".

José Luis Maiztegui, secretario de Negociación Colectiva de CCOO en la provincia abundó en las mismas situaciones que han provocado las movilizaciones. "Hay una gran sobrecarga de trabajo para los profesionales. La falta de autorización de contratos es escandalosa en todos los hospitales de Andalucía y nos ha llevado a ponernos de acuerdo a todos los sindicatos".

Maiztegui advirtió que las movilizaciones van a continuar si el SAS no da una respuesta a esta situación y no se renuevan todos los contratos previstos . "No pueden decir que van a bajar las listas de espera, que se va a gastar más dinero cuando lo que se está viendo son restricciones presupuestarias. Nosotros esperábamos que a final de año hubiese ajuste presupuestario pero no esta bestialidad que se está haciendo. Los trabajadores nos están diciendo que es horroroso lo que están viviendo".

Ante las declaraciones del SAS, que insiste en hablar de normalidad en las plantillas, los sindicatos invitan a los responsables "a que se pasen por las plantas de este hospital y hablen con los trabajadores. Y en centros de salud, también hay médicos que faltan y se está perjudicando la actividad laboral que tienen los médicos de familia. Es vergonzoso que digan que no pasa nada".

En la misma línea, Gustavo Domínguez, responsable de CSIF en el hospital, recordó que las concentraciones se están convocando en todos los centros de Andalucía y con la unión de todos los sindicatos. "Todos no vamos a estar equivocados por mucho que digan el consejero de Salud y los gerentes de los centros sanitarios. Parecía que había buenas intenciones con el cambio de Gobierno, que las cosas iban a cambiar en algo, pero estamos en lo mismo o peor".