"Es una falta de respeto que por cuarto año anuncien que el centro de salud de la zona norte de Jerez está en el presupuesto"

La presidenta Charo López observa los terrenos en los que está prevista la construcción del futuro centro de salud de la zona norte.

La Junta de Andalucía ha dado a conocer esta semana los detalles del presupuesto autonómico para el año próximo, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno y su presentación en el Parlamento andaluz. En el documento, la Consejería de Salud recoge en su memoria que a lo largo de 2026 se "impulsará" la redacción del proyecto del futuro centro de salud en la zona norte de Jerez, aunque no se contemplan aún partidas para el inicio de su construcción.

Hay que recordar que estas futuras instalaciones sanitarias están proyectadas en una parcela de propiedad municipal cedida a la Junta en la calle Antonio Herrera Jiménez 'El Fandango', a pocos metros de la avenida de Espera, tras dos décadas de reivindicaciones vecinales.

A pesar de que la inclusión en el presupuesto de una partida para este proyecto podría parecer una buena noticia, los vecinos no lo ven así. Desde la asociación 'Punta del Norte', su presidenta Charo López ha criticado el anuncio: "Qué falta de respeto hacia todos los jerezanos, no sólo a los que vivimos en la zona norte de Jerez o en Las Flores".

El motivo de la indignación no es otro que la desconfianza sobre dicho anuncio, dado los antecedentes: "Que vuelvan a anunciar, por cuarto año consecutivo, que en los presupuestos de la Junta se recoge la redacción del proyecto del centro de salud de Las Flores sin luego hacerlo efectivo ni en 2022, ni en 2023, ni en 2024... es una falta de respeto considerable".

En este punto, la presidenta vecinal recalca que ahora "lo anuncia nuevamente el Ayuntamiento de Jerez". Pero recuerda que "en el 2022, en plena campaña autonómica, lo anunció también la señora alcaldesa; en el 2023 fue el actual consejero de Salud, Antonio Sanz; en 2024, otra vez por la señora alcaldesa y en este 2025, María José García-Pelayo, de nuevo".

"¿Pero qué se creen? ¡Qué falta de respeto! Sean sinceros, ¡no cuesta dinero! Y den fechas verdaderas, respetando a la ciudadanía", critica López.

Cronología

Cabe recordar que en diciembre de 2023, el Parlamento andaluz aprobó el presupuesto de la Junta para el siguiente año e incluyó algunas enmiendas vinculadas a Jerez, a propuesta precisamente por el Partido Popular. Entre ellas se encontraba una partida, de unos 420.000 euros aproximadamente, destinada a poder licitar la redacción del proyecto del futuro centro de salud.

Posteriormente, en febrero 2024, se supo que la nueva instalación sanitaria de la zona norte se construiría en una parcela ubicada en la barriada de Las Flores de Jerez. Así lo comunicó el gobierno local a representantes vecinales. Lo hizo tras cerrar su ubicación con la Junta de Andalucía. Tal como anunciaron, se cerró que la edificación se realizará en una parcela de casi 6.000 metros, en la calle Antonio Herrera Jiménez ‘El Fandango’, aledaña a la avenida de Espera. Unos terrenos que, además, tienen salida también por la calle José Luis López Aranguren.

Tras no saberse nada má destacado del proyecto a lo largo del pasado año, fue en octubre de 2024 cuando el entonces consejero de Presidencia y ahora también de Salud, Antonio Sanz, aseguró que en la propuesta de presupuesto andaluz se recogía una partida para el proyecto de centro de salud proyectado en la zona norte. No se especificó el importe y sólo se dio a conocer que la cesión de los suelos ya había sido aprobada por el Ayuntamiento y que estaba pendiente de la firma de un convenio.

Ante estos anuncios económicos, que no se han llegado a materializar, la presidenta de 'Punta del Norte' que, además es militante del PP, ha mostrado su malestar. Lo ha hecho recordando que se trata de un proyecto que los vecinos, con ella a la cabeza, llevan demandando los últimos 25 años. En este tiempo, tal como relata, han tenido el apoyo de los populares "Antonio Saldaña, Aurelio Romero, Pepe Galvín, Ana Mestre, Mercedes Colombo, Nuevas Generaciones...".

"Ahora me pregunto ¿qué pasa? ¿El presidente de Gobierno andaluz no sabe lo que aquí ha habido en Jerez? ¿No conoce el apoyo y el trabajo que han tenido sus compañeros aquí para lograr un centro de salud aquí en Las Flores? ¿Él no sabe eso o no se lo han hecho llegar?", pregunta López. Del mismo modo, la presidenta vecinal concluye: "¿Él no sabe las promesas que hemos tenido el año 22, el año 23, el año 24 y el año 25?". Por todo ello, avanza que remitirá un escrito al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para pedir una respuesta ante los retrasos en la redacción del proyecto y la falta de impulso para este esperado centro de salud de la zona norte.