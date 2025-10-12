La ‘familia’ de la Guardia Civil, unida para celebra El Pilar: agradecimiento a 180 años de servicio a Jerez

Celebración de la festividad del Pilar en el cuartel de la Guardia Civil de Jerez.

La familia de verde que compone la Guardia Civil se reunió un año más con sus mejores galas en torno a la celebración de la Festividad del Pilar, su patrona, y el Día de la Hispanidad. El jardín del cuartel jerezano albergó una misa de campaña y la posterior entrega de distinciones en una jornada en la que el sol brilló en todo su esplendor.

A las 10:30 de la mañana autoridades locales, entre ellas, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, así como otras personalidades de Jerez se dieron encuentro para presenciar la misa. Ésta contó con el coro de la Hermandad del Rocío de Jerez dejando así patente la unión entre esta entidad y el Cuerpo de la Guardia Civil jerezano, aspecto que evidenció la regidora en su discurso .

Entrega de distinciones en el Día del Pilar, en el cuartel de la Guardia Civil de Jerez. / Miguel Ángel González

Altar al margen, se procedió, en primer lugar, a la imposición de condecoraciones y a la posterior entrega de obsequios. Estos últimos se entregaron al alcalde de Guadalcacín, Salvador Ruiz, dada la estrecha vinculación de los mandos con la ELA. Como entidad y empresa, fue obsequiado el Resort Hotel Barceló Montecastillo Golf, representado por su director, César Gómez Paullada, por poner sus instalaciones a disposición de la Guardia Civil. También fueron obsequiados Raúl Domínguez Merino, reconocido como entidad particular y Tobías Perdigones Díaz, jefe de Protección Civil en jerez.

A continuación, la alcaldesa dedicó unas palabras a la institución destacando que “en esta ciudad nunca estaremos a la altura para devolver a la Guardia Civil lo que ha hecho por Jerez” en estos 180 años.

Por otro lado, el capitán jefe de acuartelamiento, homenajeó a los caídos de todos los tiempos, a quienes se fueron este año y a aquellos que se han jubilado o pasado a la reserva.