La Policía Nacional de Jerez celebra su día grande y la entrega de medallas: "Engrandece al Cuerpo y a Jerez"

"Mi corazón no conoce el desaliento/ Tesón de hierro sostiene los cimientos/ De la Concordia, el Respeto y la Igualdad".

Hombres y mujeres que forman parte del Cuerpo Nacional de Policía y que día tras día protegen a la ciudadanía de Jerez, este viernes, 3 de octubre, se han vestido de gala para festejar como cada año su día grande, la festividad de su patrón los Santos Ángeles Custodios. Para ello, se han reunido en las Bodegas Estévez, junto a sus familiares y amigos, para celebrar juntos una Eucaristía, así como la posterior entrega de medallas al Cuerpo Nacional de Policía.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, han presidido este acto acompañados en la mesa presidencial del acto por el comisario Jefe de Jerez, Francisco José García-Carrasco; por el coronel de Infantería de Marina de la Armada jefe del Tercio Sur, Alberto Bustos y por la jueza Decana, Pilar Fernández Nebot.

Tras la celebración de la Eucaristía, la alcaldesa María José García-Pelayo pasó revista a los agentes de policía antes del izado de la bandera a las 13:00 horas, justo delante de la puerta de la Bodega de Mi Madre, al son del himno de España interpretado por la Unidad de Música del Tercio Sur de Infantería de Marina. “Es un día muy especial que engrandece al Cuerpo Nacional de Policía y también a Jerez. Con este acto demuestra su generosidad porque reconoce a sus compañeros y compañeras y a distintas instituciones que, de alguna manera, suman a ese compromiso de defender las libertades, que la Policía Nacional tiene como seña de identidad”, señalaba la regidora al tomar la palabra. Además, aprovechó para recordar que los miembros del CECOP, de los que forma parte activa la Policía Nacional serán reconocidos con el Premio Ciudad de Jerez el próximo 9 de octubre, Día de San Dioniso, patrón de Jerez: "El CECOP ha funcionado al cien por cien y con eficacia en los momentos más difíciles a los que se ha enfrentado esta ciudad. Demostró esta a la altura cuando vivimos la pandemia y también los incendios, o las grandes inundaciones. Con este premio reconocemos su labor y motivamos también a sus integrantes para que sigan trabajando en la misma línea comprometida y de eficacia con Jerez”. García-Pelayo agradeció a los policías nacionales su labor llevada a cabo, a veces, con los medios suficientes, "sin la respuesta quizá que esperáis de los poderes públicos”. Y rompió una lanza a favor de que la Policía Nacional sea reconocida como ‘profesión de riesgo’. "Es de justicia", incidió. Igualmente, afirmó que la provincia de Cádiz merece ser reconocida “como provincia de especial singularidad”.

Asistentes al acto de entrega de medallas de la Policía Nacional en Bodegas Estévez. / Manuel Aranda

Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, agradeció compartir este día "con un cuerpo Bicentenario". Recordó los lazos que le unen al Cuerpo de la Policía Nacional. En su breve intervención en este acto, pidió disculpas por tener que ausentarse antes de su finalización: "Es un honor estar aquí de nuevo en Jerez en este evento y poder felicitar y agradecer a los agentes su compromiso con Jerez y la defensa de la convivencia pacífica y el Estado de Derecho".

Reconocimientos

A continuación, se efectuó la entrega de medallas al Cuerpo Nacional de Policía, tras la lectura del Decreto de concesión por parte del secretario de la Comisaría de Jerez, Rafael López Zarzuela. Se ha efectuado la entrega de la medalla al Mérito Policial con distintivo blanco al inspector Francisco Manuel Jiménez Gutiérrez, al subinspector Enrique Tejero, al oficial Aarón Galindo Martín, al oficial César García Lombardía y a los agentes Jesús Sanduvete Sánchez, Francisco Javier Aliaño Delgado, Raúl Domínguez Crespo, Vicente Palas Jiménez, Sergio Ortegón Millán, José Manuel Alconchel Sánchez, Miguel Ángel González Saborido, Salvador Llamas Ríos y Eduardo Salazar Moreno.

Igualmente, se procedió a la entrega con distintivo blanco a la Magistrada Juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez, Eva Salcedo Marín, quien declaró que era un auténtico honor recibirlo. A continuación ha intervenido el inspector Francisco Manuel Jiménez en representación de los condecorados. Asimismo, se ha realizado la entrega de reconocimientos institucionales a la Iniciativa Solidaria ‘Jerez con Valencia’, a Onda Jerez Radio y Televisión, al delegado de Seguridad de El Corte Inglés, Julián Campos, y al Ayuntamiento de Jerez.

Uno de los momentos emotivos del acto. / Manuel Aranda

Un trío de cuerda deleitó a los presentes con la interprestación de 'Una pequeña serenata nocturna', de Mozart, para continuar con el homenaje a "quienes ejercieron la profesión en momentos muy difíciles”, los veteranos jubilados, muchos de los cuales subieron al escenario para recibir un caluroso aplauso de los asistentes, y el agradecimiento a Bodegas Estévez.

Antes de culminar el acto con el homenaje y arriado de la bandera de España y el ofrecimiento por parte de la alcaldesa y del comisario de la corona al Ángel Custodio, tomó la palabra l comisario, Francisco José García Carrasco. Éste ensalzó el trabajo de las 415 personas integran la Policía Nacional, tanto en la Comisaría, como en la oficina de calle Larga y el Aeropuerto de La Parra. Por último, han concluido con los himnos de la Policía Nacional ‘Tesón de Hierro’ -"Misión audaz para un mundo más seguro/ Labor tenaz en defensa del futuro/ De los Valores, y la Paz en Libertad"- y el de España.