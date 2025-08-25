La familia Mateos celebra su tradicional encuentro estival

En la finca "Ave María" en la villa de Rota, tuvo lugar en la tarde del pasado sábado el tradicional encuentro que los miembros de la familia Mateos -descendientes de Gabriel Mateos Romero y María del Carmen López de la Banda González de la Oyuela-, celebran cada verano.

Como es habitual, esta concurridísima reunión familiar comenzó con una Eucaristía oficiada por Fray Manuel Moreno, sacerdote carmelita de la comunidad de Jerez. Durante la celebración religiosa renovaron la Consagración de la familia al Sagrado Corazón de Jesús, dando gracias a Dios por todo lo recibido y poniendo bajo el manto de la Santísima Virgen todas las intenciones del mundo y en particular las intenciones de la familia.

También se tuvo un emocionado recuerdo a quienes ya nos preceden ante el Altísimo, evocando de forma especial a Javier Mateos Arizón (q.e.g.e.), participando en este encuentro su viuda, Blanca, y sus hijos, rememorando tantos momentos felices vividos en familia.