Familias de Jerez de alumnos con necesidades especiales unen fuerzas y convocan una manifestación en Cádiz

Un grupo de madres de Jerez ha puesto en marcha una iniciativa a nivel provincial para el incremento de recursos en los centros educativos para alumnado con necesidades especiales (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo NEAE), que está teniendo una gran repercusión en Andalucía, y de la que numerosas familias ya se han hecho eco. "Lo que queremos es que seamos ejemplo y que se lleve a cabo en otras provincias", apunta Mar Vargas, una de las precursoras.

El primer paso ha sido la creación de un grupo de WhatsApp, que ya supera los 600 miembros, "en el que las administradoras vamos informando de los pasos que estamos dando en nuestras reivindicaciones, así como convocar a una manifestación que se celebrará en la Delegación de Educación, ubicada en la plaza Mina de Cádiz, el próximo 18 de marzo, donde leeremos un manifiesto".

Lo siguiente ha sido la creación de una petición en Change.org, que supera ya las 1.600 firmas, en la que señalan que su lucha "es sencilla y justa: queremos una educación pública de calidad para nuestros hijos e hijas y que se garantice el respeto real de sus derechos". Para ello, reclaman como prioridades:

Reducción de ratios en las aulas.

Establecimiento de ratios para PT (Pedagogía Terapéutica), AL (Audición y Lenguaje) y PTI (Plan de Trabajo Individualizado) — actualmente inexistentes — que permitan aumentar el número de sesiones y apoyos que recibe cada alumno con NEAE.

Formación continuada y obligatoria para todo el personal docente y técnico de los centros, porque la inclusión real necesita profesionales preparados.

Ampliación y diversificación de la oferta educativa específica para el alumnado que finaliza la ESO en aula específica. Es imprescindible ampliar estas opciones, adaptadas a los intereses reales del alumnado para garantizar una continuidad formativa real.

Exigimos que la figura del maestro sombra (figura de apoyo, o asistente en aula) sea un recurso público, regulado y financiado por la Junta de Andalucía, asignado según las necesidades del alumnado. No queremos que su existencia se base en voluntariado precario, economía sumergida, ni apoyos sin cualificación.

Recuerdan que la inclusión real "solo es posible cuando los recursos necesarios están garantizados desde lo público y en condiciones de igualdad. Estamos aquí porque nuestros hijos e hijas lo necesitan. Solo unidos, implicados y dando un paso al frente podremos conseguir cambios reales".

Mar Vargas muestra su satisfacción "por la respuesta y el apoyo que estamos teniendo. Se está creando una red por el bienestar de todos los niños y niñas, en general, tengan necesidades especiales o no. Porque al final, el funcionamiento de un aula repercute a todos".