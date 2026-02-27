Familias jerezanas de alumnos con necesidades especiales denuncian en el Defensor del Pueblo la falta de recursos

Familias de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) de la provincia de Cádiz han denunciado en el Defensor del Pueblo "la situación estructural de insuficiencia de recursos personales, organizativos y formativos en los centros educativos públicos que impide garantizar el derecho a una educación inclusiva y equitativa del alumnado con NEAE".

En dicho escrito, que parte como iniciativa de seis madres jerezanas afectadas, recuerdan que esta situación de escasez de recursos "supone un posible incumplimiento del marco normativo estatal vigente, especialmente: Art. 71 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en su redacción dada por la LOMLOE, que establece que las Administraciones educativas deben asegurar los recursos necesarios para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo alcance el máximo desarrollo posible. Art. 72.2 LOMLOE, que obliga a dotar a los centros de los medios personales y materiales necesarios para la adecuada atención educativa. Art. 74 LOMLOE, que fija que la escolarización debe regirse por los principios de inclusión, normalización y participación. Art. 27 de la Constitución Española, que reconoce el derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad. Art. 24 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, que obliga a los Estados a garantizar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles".

Destacan que la insuficiencia de recursos se materializa, entre otros aspectos, "en ratios elevadas en aulas ordinarias que dificultan la inclusión real; ausencia de ratios reguladas para especialistas PT (Pedagogía Terapéutica), AL (Audición y Lenguaje) y PTI (Plan de Trabajo Individualizado) lo que reduce gravemente las intervenciones educativas; alta de formación obligatoria en inclusión educativa para el profesorado; insuficiente oferta formativa tras la etapa obligatoria para alumnado de aulas específicas; e inexistencia de una figura pública regulada de apoyo individualizado en aula, lo que provoca desigualdad entre familias". Aseguran que estas carencias "pueden vulnerar el principio de igualdad de oportunidades y el derecho a una educación inclusiva efectiva".

De esta forma, solicitan al Defensor del Pueblo que investigue la situación descrita, "valore si existe incumplimiento de la normativa estatal y de los compromisos internacionales asumidos por España y, en su caso, dirija las recomendaciones oportunas a las Administraciones educativas competentes para garantizar los derechos del alumnado con NEAE".

Y con el objetivo de "dejar constancia de que es una preocupación existente entre las familias de niños con NEAE de la provincia de Cádiz y de la Comunidad Autónoma de Andalucía", el escrito lleva adjuntas las más de 3.300 firmas en apoyo de dicha petición que se están recogiendo a través de change.org.

Hay que recordar que hay convocada además una manifestación de protesta por dicha situación para el 18 de marzo, a las 11 horas, ante la Delegación de Educación, ubicada en la plaza Mina de Cádiz.