Family Cash busca 100 empleados para la nueva tienda que abrirá a finales de año en Jerez

El Ayuntamiento de Jerez, a través de su Agencia Municipal de Empleo, colabora forma activa con la empresa Family Cash, la cadena de hipermercados valenciana que abrirá sus puertas próximamente en Jerez, en el proceso de selección que acaba de abrir para incorporar a casi un centenar de profesionales, que se someterán a un período de formación para adquirir los conocimientos necesarios en la diferentes especialidades que trabaja la cadena en sus tiendas. La oferta de empleo para el nuevo establecimiento de Family Cash en Jerez se puede consultar en jerez.es, en el enlace https://tramites.aytojerez.es/Public/Empleo/Ofertas

Como ha recordado la delegada de Empleo, Nela García, en la reunión que mantuvo la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo con responsables de Family Cash, se les trasladó nuestra política de mano tendida a todas aquellas empresas y entidades en su proceso de implantación en la ciudad, facilitándoles todo tipo de gestiones y trámites, así como ofreciéndoles los servicios de nuestra Agencia de Empleo como una de las vías de tramitación de las ofertas de empleo.

Para Nela García, “el hecho de una empresa ofrezca hasta 100 puestos de trabajo en la ciudad es una noticia muy positiva, y por ello vamos a prestar toda nuestra colaboración, poniendo a su disposición nuestros servicios de empleo y asesoramiento, que son gratuitos para todas las empresas”.

De este modo, se pretende contribuir a que Family Cash siga avanzando en el trabajo de puesta a punto de su próximo establecimiento en Jerez que abrirá sus puertas a finales de este año en el Polígono Guadalquivir de la zona sureste de la ciudad, junto al enlace de la antigua N-IV con la carretera de Sanlúcar.

Así pues, la empresa está desarrollando una parcela de más de 30.000 metros cuadrados en la que se ubicará un hipermercado Family Cash que contará con una sala de venta de 3.800 metros cuadrados, más de 400 plazas de aparcamiento y una cesión de zona verde de más de 1.000 metros cuadrados. En estos momentos, la compañía continúa trabajando a buen ritmo en los trabajos propios de habilitación interior en una fase en la que ya se han ejecutado instalaciones como el pavimento, la cubierta, la protección contra incendios o la climatización para, en los próximos días comenzar con el montaje de cámaras y obradores.

En relación con el proceso de selección, Family Cash ya ha habilitado en el portal de empleo de su página web (www.familycash.es) un apartado dedicado exclusivamente a su próximo establecimiento en el que los usuarios podrán inscribirse para cubrir los perfiles demandados. En ese sentido, la empresa se encuentra actualmente buscando personal de carnicería, pescadería, charcutería, línea de cajas, panadería, fruta y verduras, reposición y limpieza.

Para ello, Family Cash valorará positivamente que los usuarios registrados dispongan de experiencia previa en el sector, que tengan capacidad para trabajar en equipo, posean habilidades de orientación al cliente y dispongan de un alto grado de responsabilidad y autonomía. Por su parte, la empresa ofrecerá la posibilidad de adherirse a una organización en plena expansión mediante contratación indefinida, así como diferentes franjas laborales tanto para los turnos de lunes a viernes como los fines de semana.

En palabras de José Canet, director general de Family Cash, este proceso de selección supone “un ejemplo más de la apuesta por el empleo local” convirtiéndose así en una seña de identidad de la organización que, en cada nueva apertura, busca “fortalecer sus vínculos con la comunidad”.