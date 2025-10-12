La Federación Española de Dislexia entrega sus premios nacionales en Jerez

La Federación Española de Dislexia celebró en la jornada del sábado la gala de entrega de los Premios Nacionales de Dislexia 2025. El acto tuvo lugar en el Hotel Barceló Montecastillo y contó con la presencia de representantes de distintas administraciones, tanto locales como provinciales y regionales. A la gala acudieron también miembros de diferentes organizaciones sociales y profesionales del ámbito educativo.

Hay que recordar que estos premios se conceden cada dos años y afrontan su segunda edición. La primera se llevaron a cabo en el Congreso de los Diputados, donde la presidenta del mismo tuvo el honor de entregar alguno de ellos.

Los galardones, impulsados por la Federación Española de Dislexia (FEDIS), reconocen a personas, instituciones y entidades que han destacado por su labor en favor de la detección temprana, la inclusión educativa y la sensibilización sobre la dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje. En concreto, las categorías premiadas son Investigación, administración, empresa y sensibilización.

En esta edición de 2025, el Premio Nacional a la Institución Pública ha recaído en la Guardia Civil. La organización ha valorado “las formaciones que desde la Federación se están realizando con las Unidades de la Guardia Civil y la Guía que se publicará sobre la atención a las personas con Dislexia”.

En la categoría Empresa Privada, el premio Nacional ha correspondido al Grupo Barceló, “primera empresa hotelera que da visibilidad iluminando de turquesa la mayoría de sus hoteles el Día Internacional de la Dislexia y la cesión de espacios, para la formación a docentes y familias”.

Familiares de la Asociación Dislexia Cádiz, con Juan Miguel Villegas 'Gueli', de la chirigota de los Villegas, en Montecastillo tras la entrega de premios.

Por su parte, en la categoría de visibilidad, el premio nacional ha sido para la chirigota de los Villegas “por hacer visible la dislexia a través de Chirigota ‘Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos)’ en el marco del Carnaval celebrado en febrero”.

En la categoría de investigador, el galardón nacional ha correspondido a Manuel Carreiras, “reconocido investigador en el campor de la dislexia que dirige el Basque Center on Cognition, Brain and Language, centro internacional de investigación interdisciplinar para el estudio de la cognición, el cerebro y el lenguaje fundado conjuntamente por Ikerbasque, Innobasque, la UPV-EHU y la Diputación de Gipuzkoa”.

Del mismo modo, la junta directiva de la Federación Española de Dislexia ha querido entregar también el premio nacional a Jesús Gonzalo Ocampos, quien ha desempeñado el cargo de presidente durante varios años.

Sobre la institución

La FEDIS es la primera Federación sobre Dislexia en España, constituida en el año 2006 y formada por más de 20 asociaciones, que atienden a las personas con dificultades específicas de aprendizaje en las diferentes comunidades autónomas y provincias españolas. Es la principal interlocutora con el Gobierno de España y los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, y forma parte de la Comisión Nacional de Dislexia y de la Asociación Europea de Dislexia.

Susana Sánchez y Juan Miguel Villegas ‘Gueli’, de la Chirigota de los Villegas.

La Asociación Dislexia Cádiz cumple 10 años

La teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez y diputada provincial, Susana Sánchez, y la delegada de Educación, Nela García, han asistido al acto de entrega de los Premios Nacionales de la Federación Española de Dislexia (FEDIS), resaltando que “la elección de Jerez representa el reconocimiento a la trayectoria de la ‘Asociación Dislexia Cádiz’ y marca un hito significativo, convirtiendo a Jerez durante esta jornada en la capital nacional de la concienciación sobre la Dislexia y dando visibilidad a los logros, esfuerzo y dedicación de quienes impulsan una sociedad más justa para que las persona que sufren este trastorno de origen neurobiológico puedan desarrollar todo su potencial en igualdad de oportunidades”.

Además, esta convocatoria coincide con el décimo aniversario de la asociación en Cádiz, entidad de ámbito provincial que tiene su sede social en Jerez y desde donde se ha subrayado el respaldo municipal recibido: “El Ayuntamiento de Jerez ha mostrado una vez más su firme compromiso con la inclusión, colaborando activamente en la difusión y apoyando la labor de la asociación. Jerez reafirma su papel como modelo de una ciudad inclusiva y comprometida con la diversidad”.

La ‘Asociación de Dislexia de Cádiz’ fue constituida hace 10 años y actualmente está integrada por más de 280 familias de la provincia gaditana. Facilita apoyo y asesoramiento a familias de menores con este trastorno del neurodesarrollo y lleva a cabo campañas de sensibilización junto con diferentes proyectos y programas de formación enfocados a mejorar el nivel académico, social y emocional de las personas afectadas.