La Federación Sol Rural celebra sus 25 años de historia y lucha por la igualdad

El Centro Cultural de La Barca acogió en la tarde del viernes el acto de celebración del Día Internacional de la Mujer Rural organizado por la Ferderación de Mujeres Sol Rural, que este año cumple su vigésimoquinto aniversario. Precisamente, el acto llevó esta edición el lema '25 años sembrando en igualdad'.

En el acto se procedió a la lectura del manifiesto de las Mujeres Rurales y la entrega de una placa conmemorativa, como reconocimiento, a algunas de las mujeres e instituciones que han acompañado durante estos años a la Federación Sol Rural. Entre las reconocidas se encontraba la periodista de Diario de Jerez Ana Villegas Salas. Asimismo, se proyectó el vídeo ‘25 Años Sembrando Igualdad’, con el que se ha querido hacer un recorrido por la historia de esta entidad.

Al acto asistió la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, quien reconoció los 25 años de “compromiso, esfuerzo y trabajo por la igualdad” de la Federación. La regidora tuvo palabras de agradecimiento hacia Paqui Gago quien durante años ha estado al frente de la federación y ahora es la presidenta de honor. Actualmente la entidad está dirigida por Rocío Ocaña.

También estuvo presente el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Cádiz, Francisco Moreno; la diputada provincial del Área de Igualdad, presidenta del GDR Campiña de Jerez y teniente de alcaldesa del Ayuntamiento, Susana Sánchez Toro; la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, Blanca Merino; y el alcalde de La Barca, Alejandro López Valenzuela.

Un insntante del homenaje a Paqui Gago.

En su intervención, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta valoró "el esfuerzo y la dedicación de las mujeres y su destacada contribución al desarrollo rural". Por su parte, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer destacó el trabajo incesante de las mujeres en el entorno rural, así como el gran papel que desempeña el asociacionismo.