Feijóo exige un Plan Nacional del Agua y revisar las presas tras las inundaciones en Jerez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este jueves la zona rural inundada por el Guadalete en Jerez. Junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha agradecido a todos "el trabajo, toda la disposición, toda la profesionalidad y todo el servicio público que han demostrado desde el 28 de enero de forma continuada hasta hoy y todo el que queda todavía por hacer".

El líder del PP ha asegurado que la solidaridad que "ha demostrado el pueblo de Andalucía es una solidaridad que creo que sirve de ejemplo para el conjunto de los pueblos de España". En definitiva, ha reconocido que "estamos ante una situación de impacto que está viviendo toda España como consecuencia de las inundaciones y de las borrascas continuadas y profundas", pero ha recalcado que "lo primero obviamente son las personas y la Junta de Andalucía lo ha tenido muy claro. Ha hecho una gestión impecable".

Feijóo no aplaudido el trabajo realizado por el Gobierno andaluz a pesar de que "no era fácil en un territorio tan extenso, casi como Portugal, con tantos habitantes y ubicados en distintos lugares geográficos. No era fácil, primero, hacer un trabajo de prevención sabiendo que iba a haber lluvias copiosas. Y, Segundo, hacer un trabajo de la gestión de la emergencia y tercero, desalojar y rescatar". "Todo esto hacerlo a la vez y de forma coordinada en un territorio tan extenso merece un reconocimiento especial y creo que en nombre de la mayoría de los españoles así lo hemos visto al presidente de la Junta de Andalucía, en su equipo y también a las alcaldesas y alcaldes que han sufrido con mayor intensidad la situación de sus ámbitos municipales".

El presiden del PP ha hecho hincapié en que "Grazalema y Jerez probablemente sean las dos zonas cero de estas inundaciones y quiero por tanto felicitar a la alcaldesa de Jerez y también mandar un abrazo solidario para Grazalema y todos sus vecinos que están todavía fuera de sus casas, porque no es fácil vivir esta situación en los últimos días y con la incógnita de saber cuándo las condiciones freáticas y geológicas permitan a los vecinos volver a ocupar sus casas con seguridad".

Ante los graves daños, ha afirmado que en las zonas inundadas "ha habido miles de millones de pérdidas y necesitamos poner a disposición el presupuesto europeo, el presupuesto del Estado, el presupuesto de la Junta de Andalucía, los presupuestos de los municipios y de las diputaciones a favor de la gente; ya sea hostelería, ya sea cultivo, agricultura y, por supuesto, infraestructuras de todo tipo".

"Vamos a necesitar dinero, pero para eso están los planes de contingencia, para eso están los fondos de solidaridad y para eso están, como decía el presidente de la Junta, los remanentes de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma que no se gastaron en los ejercicios del año 25 para poner a disposición de forma inmediata y poder contratar obras de emergencia, dar ayudas de emergencia y restaurar la vida y la actividad económica en las casas, en las empresas, en el campo y en las infraestructuras que vehiculan y facilitan la integración de los pueblos y de la actividad económica", ha dicho en Jerez.

Revisión de presas

Núñez Feijóo ha aprovechado la visita la zona inundada para declarar que "necesitamos más que nunca hablar de agua en nuestro país. Necesitamos un Plan Nacional del Agua porque hemos sufrido y seguiremos sufriendo sequías en buena parte de España y porque también estamos sufriendo inundaciones. Si no tenemos un plan nacional del agua para prevenir la sequía, para prevenir los impactos de las inundaciones, si no tenemos una coordinación y una planificación, evidentemente estaremos intentando solventar los problemas puntuales sin tener una planificación global".

En este punto, ha recordado que España tiene 2.400 presas, de las que un millar son grandes presas. "Necesitamos revisarlas. Necesitamos asegurar que están bien, que están limpias tanto los desagües subterráneos como las zonas de compuerta y necesitamos revisar todas y cada una de ellas en las próximas semanas, en los próximos meses", ha afirmado.

Una necesidad urgente para que no ocurra "lo que nos ha ocurrido con el apagón ni con el AVE. Necesitamos mucho mantenimiento, mucha seguridad, sin alarmar a nadie, pero también con la determinación de servir a todos". "Es evidente -ha continuado- que el nivel de agua embalsada en las presas en Andalucía y en otros lugares de España está en récord histórico. Las presas han trabajado con un nivel de estrés máximo. Hay presas que no eran capaces de desaguar a través de la compuerta y rebasaba el agua y, por tanto, eso tiene que ser revisado".

Por último, ha reiterado su mensaje de felicitación al "pueblo de Andalucía que ha dado un ejemplo de civismo, de comportamiento, de solidaridad, de prevención y de gestión en un momento de tensión que se está viviendo en España es muy importante".

Quejas por las comunicaciones

Tras enviar un mensaje de pésame a las víctimas del accidente Adamuz, Feijóo ha destacado las "enormes dificultades para acceder" a Andalucía. "Seis horas de coche ayer por la tarde, ahora otras seis horas de coche, doce horas para entrar y salir de Jerez y conectar con la capital de España, así como la suspensión de la mayor parte de las líneas de AVE, acredita que Andalucía necesita un aporte de recursos, un aporte de sensibilidad". "La campaña turística de la Semana Santa está aquí y necesitamos volver a poner Andalucía en su mejor momento y con la mejor cara porque después de lo que se ha pasado lo necesita", ha advertido.

Además, "como decía el presidente de la Junta, lo necesitamos todos, el motor económico, turístico y social de Andalucía es un motor sin el cual España no puede volar y, por tanto, si tenemos un motor que tenemos que reparar, hemos de priorizar esta reparación y hemos de priorizar todas las piezas que necesita Andalucía para volver a volar desde el punto de vista turístico y social".