Fernando Soto será el Pregonero del Orgullo 2025 en Jerez

Jerez/La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la presidenta de Jerelesgay, Susana Domínguez, han presentado al artista jerezano Fernando Soto como Pregonero del Orgullo 2025 en Jerez.

Esta presentación se ha celebrado en el Templete Municipal del González Hontoria en medio de la celebración de la Feria del Caballo, con la presencia de los tenientes de alcaldesa Jaime Espinar, Susana Sánchez, Agustín Muñoz y Antonio Real, la delegada Nela García, miembros de Jerelesgay y de Pandora Jerez, la asociación de vecinos de San Miguel y colaboradores de un ciclo de actividades con el que Jerez conmemorará el Día Internacional del Orgullo LGTBIQAP+, y que se celebrará del 6 al 14 de junio.

La regidora ha felicitado al pregonero por un más que merecido nombramiento, que supone un reconocimiento a su trayectoria tanto artística como personal, en la que ha sumado su amor por su tierra y sus tradiciones, su talento natural, su capacidad para innovar y aportar su mirada artística propia y singular, y su compromiso para visibilizar la diversidad también en el ámbito del flamenco. García-Pelayo ha reiterado el compromiso del Gobierno de Jerez con la conmemoración del Día Internacional del Orgullo, que este año lleva por lema ‘Con Orgullo hacemos Cultura. Jerez hacia 2031’, y con la sensibilización en Igualdad y contra cualquier tipo de discriminación contra el colectivo LGTBIQAP+, que se desarrolla a lo largo de todo el año.

García-Pelayo ha señalado que “este año como es tan especial, porque es el año del pueblo gitano queríamos también que el pueblo gitano presidiera y fuera protagonista del Día del Orgullo, y qué mejor que Fernando Soto, para que fuera el pregonero”. La alcaldesa ha destacado que “Fernando es una persona tan admirada y tan querida, que queremos que el día del Orgullo actúe como un referente y visibilice que el día del Orgullo es el día de todos y todas, es el día de la Igualdad, pero que también es el día de la cultura, y que con orgullo también hacemos cultura”.

Susana Domínguez ha destacado que “estamos en un día muy especial, porque presentamos con orgullo y con pasión a nuestro pregonero. No había otra persona más indicada este año para ser el pregonero, Fernando lo unía todo, el arte que rezuma por sus poros, esa cultura del pueblo gitano y también orgulloso de pertenecer a la comunidad LGTBI, a pesar de que haocimiento de las realidades LGTBIQAP+.

sufrido muchas dificultades, y le agradecemos muchísimo que sea el pregonero, además en un barrio que lleva ya varios años apoyándonos como es el barrio de San Miguel”.

Fernando Soto, por su parte, ha expresado su agradecimiento, señalando que “para mí fue un honor cuando la alcaldesa me preguntó si quería ser el pregonero del Orgullo de Jerez de la Frontera. Se cumplen 600 años de que entraron los gitanos en España y qué mejor pregonero que Fernando Soto, siendo gitano, y sintiendo diferente. Va a ser un pregón especial, el guion lo ha hecho Alfredo Tobías, y va a ser un pregón de arte, de risa, de llanto, de alegría, y sobre todo con mucho cante y flamencura. Así que muchas gracias a la alcaldesa, a Pandora y Jerelesgay, por todo el apoyo que me han dado desde el principio, lloré de la emoción cuando me dieron la noticia, porque voy a hacer este pregón con todo mi corazón y mi alma”.

El Pregón del Orgullo se celebrará el viernes 13 de junio en el Palacio de Villapanés, en una tarde que comenzará en el Ayuntamiento con la izada de la bandera del Arcoiris en la fachada municipal, y la entrega de los Premios Arcoiris y Nubarrón. Será una de las jornadas más importantes del ciclo, en la que se sumará la reivindicación y la sensibilización, con el carácter lúdico y de celebración de las actuaciones previstas, con Samantha Ballantines y Shani Lasanta.

Fernando Soto lleva más de media vida subido a los escenarios y ha alcanzado un importantísimo reconocimiento a nivel nacional por la solidez de su propuesta artística, su personalidad y su fuerza, a las que se suma su defensa a ultranza de una sociedad diversa y respetuosa. El artista es una persona muy querida en la ciudad, y su trayectoria se ha cimentado de trabajo y pasión por el arte desde la más tierna infancia, ya que desde niño demostraba sus grandes dotes flamencas.

La semana pasada Ayuntamiento, Jerelesgay y Pandora presentaban el cartel del Orgullo 2025 avanzando que el pregonero sería una gran sorpresa, y que sumaría su proyección y su nombre en el ámbito de la cultura y del flamenco a la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura.

En el acto celebrado este mediodía, se ha recordado que mañana miércoles, a las 18 horas, la Caseta de Jerelesgay acogerá el tradicional Brindis Arcoiris por la Igualdad, una invitación a toda la ciudad a mostrar su compromiso visible con la inclusión, el respeto, y el recon