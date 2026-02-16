El Festival de Cine Con Acento de Jerez se consolida y abre su premio a Europa

Un cine con raíces, con personalidad. De identidad y comprometido. El Festival de Cine ‘Con Acento’ ha presentado el balance de su tercera edición demostrando que la cita cultural no sólo se consolida sino que crece.

La directora del Festival, Lidia María Jaime, y la directora de contenidos, María Espejo, han puesto en valor el gran impacto del festival, su carácter transversal y su capacidad para generar sinergias entre cultura y gastronomía. Precisamente, bajo el lema ‘En Jerez se come de cine’, la próxima edición del festival aunará gastronomía y séptimo arte, dos señas de identidad que forman parte del ADN jerezano. La programación especial conectará historias, sabores y tradiciones, reforzando el vínculo entre cultura y gastronomía como motores de promoción y desarrollo de la ciudad.

La directora del Festival ha señalado que “la tercera edición nos ha consolidado y la cuarta nos posiciona”. “Esta edición ha confirmado que el Festival ya forma parte del ecosistema de Jerez, de la provincia y de Andalucía. Hemos crecido en participación, asistencia y repercusión, con un retorno de diez veces más de la inversión inicial, pero sobre todo en identidad”.

“Este proyecto camina junto a la ciudad, y por eso, en un momento en que Jerez mira al futuro, en su candidatura a Capital Europea de la Cultura, el festival quiere ser parte activa. La candidatura no es solo un objetivo institucional es una declaración de intenciones, es afirmar que Jerez tiene capacidad para proyectarse internacionalmente desde la cultura”, ha declaro Lidia María Jaime. En este contexto, ha anunciado que la IV Edición del festival, que se desarrollará del 13 al 17 de octubre, incorporará como novedad un premio internacional y estará dedicada a Jerez 2026, Capital Española de la Gastronomía.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha subrayado la firme apuesta del gobierno municipal “por la diversificación cultural, abriendo la oferta cultural de la ciudad a nuevas disciplinas, públicos y profesionales, favoreciendo que la cultura llegue a todos los rincones y traspase fronteras”.

García-Pelayo ha felicitado a las organizadoras del certamen, poniendo en valor los resultados de la tercera edición del festival, que batió récord de asistencia con público procedente de distintos puntos de España y Europa. También ha resaltado “la apuesta por el talento joven y el relevo generacional” y una “programación diversa que incluyó largometrajes, cortometrajes y documentales, culminando con una gran gala de clausura”.

A este acto también han asistido la responsable de Igualdad y Diversidad de la Diputación Provincial de Cádiz, Susana Sánchez, y el presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco.

La próxima edición del Festival Con Acento: cine y gastronomía

La directora de contenidos, María Espejo, ha subrayado el alcance y proyección que está alcanzando el Festival de Cine con Acento, “que no es solo una semana, es un proyecto vivo durante todo el año”, con actividades paralelas al Festival de Jerez, destacando su vocación de iniciativa inclusiva, sostenible y transformadora, capaz de ofrecer un relato contemporáneo de Jerez.

“La cuarta edición no solo tiene una programación temática, es una conversación entre la pantalla y el territorio. La gastronomía, igual que el cine, habla de memoria, de origen, de creatividad y de futuro. Habla de productos, de sostenibilidad, de talento local y de proyección internacional. Y en ese diálogo creemos que el Festival es un aliado estratégico de ciudad”, ha declarado Espejo.

Respecto a estas actividades, que se celebran en la Sala El Espejo, en la calle Marqués de Cádiz 56, el sábado 21 de febrero a las 12.30 horas, se presentará y proyectará el documental ‘Hijos del Compás’, de Miguel Forneiro. Un día después, el domingo 22 a las 12 horas, será el día de la presentación y proyección ‘La Gran Redada Gitana: historia de un genocidio’, de Pilar Távora. Por último, el sábado 7 de marzo a las 12 del mediodía, se tratará el documental ‘Antonio El Bailarín’, de Jose Carlos de Isla y Paco Ortiz. Todos son de entrada libre hasta completar aforo.

De este modo, el Festival de Cine ‘Con Acento’ reafirma así su compromiso con la ciudad y con la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, apostando por temáticas que refuerzan la identidad local y proyectan a Jerez dentro y fuera del territorio.