El Festival 'Inpuro' comienza este martes con distintos actos

El Festival Inpuro o Encuentro Flamenco y Música Urbana Ciudad de Jerez arranca este martes 23 de septiembre con la celebración de su tercera edición. La iniciativa se desarrollará hasta el 27 de septiembre con una programación en el que habrá mesas redondas, presentaciones, exposiciones, talleres y actuaciones en directo.

El acto inaugural, previsto para las 12 del mediodía de este martes, comenzará con la presentación de un tema en el que participan diversos artistas, para continuar con una mesa redonda de título 'La influencia del flamenco en la creación de nuevas músicas' que tendrá como ponentes a Arcángel, José Miguel Carrasco, Francisco Benavent, LaGore, Bastián Blanco, Clara Incendio, Josema Pelayo.

Seguidamente, se inaugurará la exposición de pintura y fotografía realizada por Paco del Ojo y Sebastián Sánchez SVASS.

Para el viernes 26 de septiembre, está previsto una master class impartida por Bastián Blanco, líder de D'Chipén bajo el título 'El flamenco y la música urbana'. Ya por la noche, a las 22.30 LaGore ofrecerá un concierto en directo, con libre acceso ( invitaciones en rockiberico.com) en la Sala La Malquería, plaza Ponce de León.

Un día después, el 27 de septiembre, a las 22 horas está previsto el concierto de Clara Incendio, también en La Malquería, a partir de las 22.00 horas, y posteriormente y en el mismo enclave, a las 23.30 horas, del grupo D'Chipén. Ambos son de libre acceso hasta completar el aforo (invitaciones en rockiberico.com).