Despedir el año en Jerez disfrutando del Festival Palante´25: conciertos, mercadillos y degustaciones gastronómicas

La delegada de Participación y Juventud, Carmen Pina, ha presentado junto a Miguel González y Álvaro Lacave, de la Asociación Cultural La Escena, el Festival Palante`25, que se celebrará el 27 de diciembre en La Bodega Skate Center. Este encuentro musical y cultural ofrece la mejor alternativa joven para despedir el año disfrutando de una jornada muy especial, con conciertos en directo, degustaciones gastronómicas, mercadillo artesano y un ambiente alternativo y familiar. La Delegación de Juventud patrocina un festival que suma sus valores musicales, culturales y de convivencia, a la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura.

La Bodega Skate Center será escenario de todas las actividades previstas para el último sábado del año, en una jornada que comenzará con una degustación de platos tradicionales y un mercadillo de artesanía instalado por creadores de la ciudad y el entorno. Los conciertos empezarán en la zona exterior con dos DJ Sets, a partir de las 13 horas con el soul y funk de TZ Rock, y a las 15.30 horas la calidez de Celia Long, seguidos a las 16.30 horas por Oden Forest presentando ‘Palm Trees & Blue Skies’.

A partir de las 18 horas, los conciertos pasarán al interior, comenzando con Cryymm, uno de los grupos ganadores de la última edición de 6 Grupos 6. Continuarán a las 19 horas Paramecios, una de las bandas emergentes más destacadas de la escena alternativa en Andalucía; Leda Tres a las 20.15 horas, que vuelven con su primer concierto después de quince años; y a las 21.30 horas Amor Líquido, con su sonido único indie y rock. El festival culminará con dos grupos muy esperados, a las 23 horas con el estilo potente de Airbag y la energía de Space Surimi a las 00.30 horas.

La delegada Carmen Pina ha destacado que “hoy presentamos un festival que representa el valor de lo local, por el que estamos trabajando desde la Delegación de Juventud. Es el caso del Rabanito Festival, de los Conciertos Antes de Navidad, o el certamen 6 Grupos. Queremos trabajar con la juventud y para la juventud”. La delegada ha señalado que “tengo que agradeceros que contéis con grupos de Jerez y del entorno, y que este año forme parte del festival uno de los ganadores de 6 Grupos 6, como es Cryymm. Es un privilegio ir descubriendo cada día todo el talento y el potencial que tiene la ciudad de Jerez, y tenemos que apoyarlo, difundirlo y potenciarlo”

Pina ha valorado que “es un festival para disfrutar en familia, y que apuesta además por la gastronomía de Jerez. Los hosteleros están apoyando a la música, y la cultura está apostando por la hostelería, y eso es muy importante y significativo. Con este festival queremos apostar por nuestra ciudad, por el talento de los jóvenes, y por los que creen en Jerez”.

Desde la Asociación Cultural La Escena se ha destacado que este proyecto nace con un afán de dinamización cultural de la ciudad, cubriendo un espectro musical que no se encuentra en los circuitos más comerciales, y con un formato de festival pequeño y que tiene en la gastronomía una parte muy importante, gracias a los patrocinadores. El Festival está diseñado para disfrutarse en familia, y contará con tres escenarios distintos. El aforo estará limitado a 500 entradas para facilitar una experiencia más cómoda, señalando que “nuestro interés no es empresarial, sino aportar y enriquecer la oferta cultural”.