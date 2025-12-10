La Campaña de Juguetes Sin Límites espera la solidaridad de Jerez los días 11 y 12 de diciembre en el Palacio de Villapanés

El delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, y la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, acompañados de los representantes de SSMM los Reyes Magos de Jerez, Ana Belén Morillo y Juan Carlos Durán, del vicepresidente de la Asociación de los Reyes Magos de Jerez, Eduardo Gómez-Beser, y Pepa Parra de la misma asociación, y del representante de Sin Límites Comunicación, Esteban Fernández, han expuesto los detalles de la XIII Campaña Juguetes Sin Limites de recogida de juguetes nuevos que este año tendrá lugar en el Palacio de Villapanés los días 11 y 12 de diciembre (jueves-viernes) en horario de 10.30 a 13.30 horas y de las 18 a las 20.45 horas.

Todos los comparecientes han coincidido en hacer un llamamiento a la ciudadanía de Jerez para que de nuevo exprese su solidaridad de modo que ningún niño se quede sin juguetes la noche del 5 de enero de 2026. Francisco Zurita ha definido esta campaña como “uno de los actos más bonitos en los que participan los representantes de los RRMM. Es un acto que se ha consolidado en el tiempo y que desde luego va a más”, ha afirmado. El delegado ha dejado claro que “si hay algo importante en estas fiestas es que los niños, sobre todo los más pequeños, no se queden sin la ilusión de tener un juguete”, ha señalado.

El responsable de Cultura y Fiestas ha dado las gracias a Sin Límites Comunicación, a la Asociación de los Reyes Magos de Jerez y a sus representantes por su participación. El delegado ha insistido en que “este año la recogida va a ser en el Palacio de Villapanés. Esperamos que se quede chico, que lo inundemos de juguetes”, ha afirmado.

Ana Belén Morillo, en nombre de los representantes de los RRMM, ha manifestado su agradecimiento “a esta labor tan bonita, como es la recogida de juguetes, que viene realizándose durante tantos años. Hacemos un llamamiento a Jerez para que colabore con esos juguetes nuevos y poder llevar a cabo estos dos días de recogida de juguetes; que ningún niño ni niña se quede sin juguetes”, ha recalcado.

Ana Belén Morillo ha realizado un balance de estos días de campaña navideña. “Queremos expresar nuestra gratitud a toda la ciudadanía y a las empresas de Jerez por cómo están respondiendo a la campaña navideña” que ha tildado “de muy buena y muy bonita”. Para añadir que “estamos recibiendo muchísima solidaridad por parte de todos. Esperamos que siga sí y podamos llevar toda la ilusión a nuestra ciudad el día 5 y el 6 de enero”, ha comentado.

Sin Límites Comunicación puso en marcha la Campaña Juguetes en el año 2012. “De manera ininterrumpida se ha venido desarrollando la campaña en esta ciudad, que yo siempre digo es muy solidaria porque durante estos años ha demostrado el apoyo a los niños y niñas que lo están pasando mal en estas fechas navideñas”, ha afirmado Esteban Fernández.

El representante de Sin Límites Comunicación ha subrayado que los juguetes donados a la campaña deben ser nuevos “para que los niños y las niñas puedan abrirlos la mágica mañana del 6 de enero”. Esteban Fernández ha apelado a la solidaridad de los padres y madres para a continuación agradecer la organización del Ayuntamiento de Jerez que “desde el minuto uno, hace ahora trece años, se involucró en este proyecto”. También ha puesto en valor el trabajo de la Asociación de los Reyes Magos y de sus representantes Ana Belén Morillo, Juan Carlos Durán y Antonio Fernández