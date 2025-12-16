'Fiesta de Campanadas ¡Bienvenido 2026!': así será el Fin de Año en Jerez

Imagen de la presentación de la 'Fiesta de Campanadas ¡Bienvenido 2026!' por el Fin de Año en Jerez

El programa del evento especial de Fin de Año en Jerez de la Frontera, conocido como 'Fiesta de Campanadas ¡Bienvenido 2026!' y que se celebrará el próximo 31 de diciembre en la Plaza de la Asunción se ha dado a conocer ete martes 16 en el Ayuntamiento de la ciudad con la presencia del teniente de alcaldesa coordinador de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y el delegado de Cultura y Grandes Eventos, Francisco Zurita.

El programa contempla una jornada festiva extendida y de acceso libre para toda la ciudadanía, con el objetivo de despedir el año y dar la bienvenida al 2026 en un ambiente de celebración.

Durante la presentación, Jaime Espinar ha destacado la consolidación de esta cita festiva.

En sus declaraciones, ha recordado que "desde que hace dos años se retransmitieron las Campanadas desde Jerez para Canal Sur, esta fiesta se ha ido desarrollando en nuestra ciudad de manera continua. Es una demanda de los jerezanos y visitantes, y ha sido un éxito rotundo, consolidándose como una gran cita para despedir el año".

Asimismo, Espinar ha resaltado que, del mismo modo que la celebración de las zambombas cuenta con un refuerzo del servicio de limpieza, esta celebración también contará con un refuerzo especial y con la instalación de aseos públicos. También ha destacado la importancia de la interlocución permanente con los vecinos del centro histórico para hacer un seguimiento constante y ajustes de los servicios públicos.

Por su parte, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha recordado el éxito de ediciones anteriores, asegurando que se han ajustado a las demandas y necesidades basándose en la experiencia de años previos. Zurita ha confirmado que el evento empezará antes y que contará con una pantalla gigante para el seguimiento en directo de las Campanadas que retransmitirá Canal Sur.

Como principal novedad de esta edición, se ha anunciado que la fiesta adelantará su inicio al mediodía, comenzando a las 12:00 horas, y se desarrollará hasta las 4 de la mañana del día 1 de enero.

Para ambientar la celebración, la organización tiene previsto el reparto de 1.000 bolsas de cotillón entre los asistentes para asegurar que nadie se quede sin celebrar el momento de las campanadas.

Finalmente, el promotor del evento, Miky Gutiérrez, ha destacado la apuesta por la música en directo, así como la participación de numerosos DJs y artistas locales.

Gutiérrez ha asegurado que habrá sorpresas a lo largo de la jornada para garantizar que la música y el ambiente festivo sean inmejorables para recibir el nuevo año.

El cartel de la 'Fiesta de Campanadas ¡Bienvenido 2026!' incluye las actuaciones de Elioht, Rocketones, Five Fiestas, DJ Frany, DJ Mori, DJ Valentino García, DJ Xtra, DJ Merino y DJ M. Monster.