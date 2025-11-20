Guía de las zambombas y sucedáneos en Jerez 2025: fechas, horarios y ubicación
Consulta el listado completo de zambombas para esta Navidad 2025 en Jerez
Plan de tráfico especial en Jerez por las zambombas: estas son las calles cortadas y los autobuses lanzaderas
La Navidad de Jerez se ha convertido en una experiencia única año tras año, una circunstancia que invita a muchas personas a vivirla en primera persona. Sus tradicionales zambombas y cantar villancicos son uno de sus atractivos, de ahí que desde el 21 de noviembre, fecha en la oficialmente comenzarán las fiestas navideñas en la ciudad, hay programadas multitud de ellas en distintos puntos de Jerez.
21 de noviembre
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Rafael del Zambo, Juana la del Mono, Rocío Valencia y Fernando del Morao
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
LA MARUJONA
- Actuación: La Recogía
- 17.30 horas (Calle Caballeros)
CASA SÁNCHEZ
- Actuación: No te rayes
- 17.30 horas (Calle Circo, 4)
DEALONSO
- Actuación: Juncal
- 18.00 horas (Plaza Peones)
LAS CUADRAS
- Actuación: Grupo Duende
- 18.00 horas (Plaza de la Asunción)
BEREBER
- Actuación: Sabor Plazuela
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
LA MACETA
- Actuación: La Recogía
- 20.00 horas (Calle Lancería)
HERMANDAD DE LA MISIÓN
- Ameniza: Coro de la hermandad
- 20.00 horas (Frente a parroquia del Corpus Christi)
HERMANDAD DEL LORETO
- 20.30 horas (Casa de hermandad-Calle Clavel)
LA VEGA
- Actuación: Grupo Duende
- 21.00 horas (Plaza Esteve)
BEREBER
- Actuación: A tu vera
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Se dan clases de zambomba
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
22 de noviembre
HERMANDAD DE EL CRISTO
- Ameniza: Coro de la Hermandad del Cristo
- 13.00 horas (Plaza del Cristo de la Expiración)
ASPANIDO
- 14.00 horas (Bodegas Pajarete)
BAR LA GABRIELA
- 17.00 horas (Plaza Plateros)
DAMAJUANA
- Actuación: Cantarería
- 17.00 horas (C/ Francos)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Concaché
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: La Recogía
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Tres con son
- 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Cambio de tercio
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
LA MACETA
- Actuación: La Recogía
- 20.00 horas (Calle Lancería)
DAMAJUANA
- Actuación: Grupo El Guardia
- 21.00 horas (C/ Francos)
LAS CUADRAS
- Actuación: Rocío Valencia y Sandra Rincón
- 21.00 horas (Plaza de la Asunción)
BEREBER
- Actuación: Sobretablas
- 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Los Viandantes
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
23 de noviembre
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Bibiana en Navidad
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Juana la del Mono, María Peña y Tomasa Peña
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
28 de noviembre
D'RECOGÍA
- 17.30 horas (Ronda del Pelirón, 37)
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Maloko, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Ana Fernández y Ángel Torres
- 18.30 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Plazuela en Navidad
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
LAS CUADRAS
- Actuación: Nati Palomo e Isa Fernández
- 21.00 horas (Plaza de la Asunción)
BEREBER
- Actuación: Sabor Plazuela
- 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: A tu aire
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
29 de noviembre
HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO
- Ameniza: Coro de La Misión, Palo Cortao y grupo hermanos del Prendimiento
- 13.30 horas (Plaza del Cubo. Bodega El Cubo)
HUMILDAD Y JUVENTUD
- 13.30 horas (C/Pisadores, sede de la asociación)
HERMANDAD DE LA PIEDAD
- 13.30 horas (Plaza Belén)
HERMANDAD DE LA CORONACIÓN
- Ameniza: Coro de la Hermandad y Gloria Bendita
- 14.00 horas (C/Arcos, 50 Antiguas bodegas Fdez-Gao)
HERMANDAD DEL NAZARENO
- 14.00 horas (Frente a la iglesia de San Juan de Letrán)
HERMANDAD DEL CRISTO DEL AMOR
- 14.00 horas (Casa hermandad, calle Salas)
AFEMEDIS
- 14.00 horas (Plaza del Arenal)
AGDEM CÁDIZ
- 14.00 horas (Plaza Belén)
HERMANDAD DEL TRANSPORTE
- 15.00 horas (Casa hermandad, calle Merced)
HERMANDAD DE LAS TRES CAÍDAS
- 15.00 horas (Plaza San Lucas)
HERMANDAD DEL PERDÓN
- 15.00 horas (Jardines Ermita de Guía)
HERMANDAD SALUD DE SAN RAFAEL
- 15.00 horas (Patio de los Olivos, junto Parroquia de San Rafael)
HERMANDAD DEL LORETO
- 15.00 horas (Casa Hermandad calle Clavel)
PEÑA ROCIERA EL CANCELÍN
- 17.00 horas (Calle San Onofre, 9)
BAR LA GABRIELA
- 17.00 horas (Plaza Plateros)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Jerez por Navidad
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
LA MARUJONA
- Actuación: La Recogía
- 17.30 horas (Calle Caballeros)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: Gloria Bendita
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
DAMAJUANA
- Actuación: Enrique y Rafael El Zambo y compañía
- 19.00 horas (C/ Francos)
BEREBER
- Actuación: Coro de la Abuela María
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
LA MACETA
- Actuación: La Recogía
- 20.00 horas (Calle Lancería)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Dame Tono
- 21.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
LAS CUADRAS
- Actuación: Rocío y María del Mono
- 21.00 horas (Plaza de la Asunción)
BEREBER
- Actuación: Cambio de Tercio
- 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PEÑA FLAMENCA LA ZÚA
- 22.00 horas (Bulevar de Oliver de Rivero)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Los Viandantes
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
30 de noviembre
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Tres con Son
- 17.30 horas (C/ Nuño de Cañas)
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Flamenkería
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
5 de diciembre
PEÑA LUIS DE LA PICA
- 14.00 horas (Calle Carpinteros)
HERMANDAD DE LA VIGA
- 14.30 horas (Reducto de la Catedral)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Familia Jiménez
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
LA MARUJONA
- Actuación: La Recogía
- 17.30 horas (Calle Caballeros)
DAMAJUANA
- Actuación: La Plazuela en Navidad
- 17.30 horas (C/ Francos)
PEÑA FERNANDO TERREMOTO
- 18.30 horas (Calle Terremoto)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Ana Fernández y Ángel Torres
- 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Cambio de Tercio
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
HERMANDAD DEL CONSUELO Y EL RESUCITADO
- 20.00 horas (Plaza Belén)
HERMANDAD DE LA VERA CRUZ
- 20.00 horas (Plaza del Arenal)
DAMAJUANA
- Actuación: Familia Jiménez
- 20.30 horas (C/ Francos)
MALECÓN
- Actuación: La Recogía
- 21.00 horas (Calle Francos, 14)
BEREBER
- Actuación: Chanely y Montoya
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Mawi
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
6 de diciembre
HERMANDAD DEL NAZARENO
- 14.00 horas (Alameda Cristina, patio frente a la iglesia)
HERMANDAD DE LA BUENA MUERTE
- 14.00 horas (Casa Hermandad Calle Nueva, 5)
HERMANDAD SANTO CRUFICIJO
- 14.00 horas (Plaza San Miguel)
LA ANTIGUA
- Actuación: Son del Sur y Jaime Candié
- 14.00 horas (Av. Medina Sidonia 11)
ASOCIACIÓN VECINOS BARRIO SAN MIGUEL
- 14.00 horas (Cruz Vieja)
HERMANDAD DE LAS TRES CAÍDAS
- 14.00 horas (Plaza San Lucas)
HERMANDAD DE LA BORRIQUITA
- Ameniza: Coro Hermandad de La Misión
- 14.00 horas (Colegio San José, calle Porvera)
HERMANDAD DE LA YEDRA
- 14.00 horas (Calle Empedrada, junto a la iglesia)
HERMANDAD DEL CRISTO
- Ameniza: Coro de la Hermandad
- 14.00 horas (Alameda del Banco)
PEÑA FLAMENCA BUENA GENTE
- 14.00 horas (Plaza Basurto)
HERMANDAD DEL AMOR
- 14.00 horas (Calle Salas, 6)
HERMANDAD DE LA SOLEDAD
- 14.00 horas (Calle Porvera, frente a la iglesia de la Victoria)
HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS
- 14.00 horas (Plaza de las Angustias)
HERMANDAD DE LA VIGA
- 14.00 horas (Reducto de la Catedral)
HERMANDAD DE LA VERA CRUZ
- 14.00 horas (Plaza del Arenal)
HERMANDAD DEL ROCÍO
- 14.00 horas (Bodega La Plazuela)
HERMANDAD DEL CONSUELO Y RESUCITADO
- 14.00 horas (Plaza Belén)
PEÑA LA BULERÍA
- Ameniza: Gloria Bendita, Sabor Plazuela, Ángel Torres y Ana Fdez.
- 14:00 horas (C/ Francos)
BAR NEKO
- Actuación: Con Duende
- 17.00 horas (Plaza Javier de Navascues, Guadalcacín)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Concaché
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: Solera y compás
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
DAMAJUANA
- Actuación: Bastián y su gente
- 17.30 horas (C/ Francos)
BEREBER
- Actuación: Plazuela en Navidad
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Raquel y Manuela
- 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
DAMAJUANA
- Actuación: Luisa Ruiz y Coraima Flores
- 20.30 horas (C/ Francos)
BEREBER
- Actuación: Sobretablas
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Rey Morao
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
7 de diciembre
HERMANDAD DE LAS TRES CAÍDAS
- 14.00 horas (Plaza San Lucas)
PEÑA LUIS DE LA PICA
- 14.00 horas (Calle Carpinteros)
HERMANDAD DE LA BORRIQUITA
- Ameniza: Coro Hermandad de La Misión
- 14.00 horas (Colegio San José, calle Porvera)
HERMANDAD DE LA SOLEDAD
- 14.00 horas (Calle Porvera, frente a la iglesia de la Victoria)
HERMANDAD SANTO CRUFICIJO
- 14.00 horas (Plaza San Miguel)
ASOCIACIÓN VECINOS BARRIO SAN MIGUEL
- 14.00 horas (Cruz Vieja)
HERMANDAD DE LA VIGA
- 14.00 horas (Reducto de la Catedral)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Torrán y Familia
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: Dame Tono
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
DAMAJUANA
- Actuación: Cantarería
- 18.00 horas (C/ Francos)
HERMANDAD DEL CARMEN
- Ameniza: La Recogía
- 18.30 horas (Plaza del Carmen)
BEREBER
- Actuación: Coro de la Abuela María
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Tres con Son
- 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
LA MACETA
- Actuación: La Recogía
- 20.30 horas (Calle Lancería)
DAMAJUANA
- Actuación: Coro de la Abuela María
- 21.00 horas (C/ Francos)
BEREBER
- Actuación: Al Pairo
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PEÑA FLAMENCA FEMINISTA Y LGTBI LA LOLA
- 22.30 horas (C/ Francos)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Daily Fuguet y su grupo
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
8 de diciembre
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Marta Peña
- 17.30 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Duende
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
BEREBER
- Actuación: Agustele
- 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)
11 de diciembre
BAR JUANITO
- 16.30 horas (Calle Pescadería Vieja)
12 de diciembre
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Jerez por Navidad
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: La Recogía
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
DAMAJUANA
- Actuación: La Plazuela en Navidad
- 17.30 horas (C/ Francos)
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Maloko, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya.
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Ana Fernández y Ángel Torres
- 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Duende
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
DAMAJUANA
- Actuación: El Guardia Grupo
- 20.30 horas (C/ Francos)
BEREBER
- Actuación: Atuvera
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Se dan clases de zambomba
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
13 de diciembre
PEÑA LUIS DE LA PICA
- 14.00 horas (Calle Carpinteros)
HERMANDAD DE LA PIEDAD
- 14.00 horas (Monte Calvario)
HERMANDAD DE LA BORRIQUITA
- 14.00 horas (Colegio San José, calle Porvera)
HERMANDAD SACRAMENTAL DE SANTIAGO
- 14.00 horas (Calle Ancha, frente al monumento de Alvar Núñez)
EL PEQUEÑITO
- 14.00 horas (Plaza de la Estación)
HERMANDAD DE LA SALVACIÓN
- 14.00 horas (frente a la iglesia Perpétuo Socorro)
HERMANDAD DEL AMOR
- 14.00 horas (Calle Salas, 6)
HERMANDAD DE LOS JUDÍOS
- 14.00 horas (Plaza de San Mateo)
HERMANDAD DEL LORETO
- 14.00 horas (Colegio La Salle Buen Pastor)
HERMANDAD DEL CRISTO
- 14.00 horas (Plaza Belén)
ZAMBOMBA SOLIDARIA MAIN
- 14.00 horas (Colegio María Auxiliadora)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Enarmonía
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
HERMANDAD DEL CARMEN
- Ameniza: La Recogía
- 17.00 horas (Plaza del Carmen)
DAMAJUANA
- Actuación: Alendoy
- 17.30 horas (C/ Francos)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: Punto y aparte
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
PEÑA PEPE ALCONCHEL
- 18.30 horas (Calle Castaño, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: David Heredia 'El Buho'
- 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Cambio de Tercio
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PEÑA EL PESCAERO
- Ameniza: La Recogía
- 20.00 horas (Calle Mosa, 2)
DAMAJUANA
- Actuación: Bibiana Silva
- 21.00 horas (C/ Francos)
BEREBER
- Actuación: Agustele
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: A tu aire
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
14 de diciembre
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Grupo Alba
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Al son de la Navidad
- 18.30 horas (C/ Nuño de Cañas)
18 de diciembre
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: Gloria Bendita
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
19 de diciembre
DAMAJUANA
- Actuación: Coro de la Abuela María
- 17.00 horas (C/ Francos)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: David Heredia 'El Buho'
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: Solera y compás
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Mawi
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Rafael del Zambo, Carmen Grilo, Rocío Valencia y Fernando del Morao
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
BEREBER
- Actuación: Coro de la Abuela María
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
LA MACETA
- Actuación: La Recogía
- 20.00 horas (Calle Lancería)
DAMAJUANA
- Actuación: Bibiana Silva
- 20.30 horas (C/ Francos)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Dame tono
- 21.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Agustele
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Daily Fuguet y su grupo
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
20 de diciembre
PEÑA LUIS DE LA PICA
- 14.00 horas (Calle Carpinteros)
ASOCIACIÓN DE BELENISTAS
- 14.00 horas (Sede Calle Chancillería)
HERMANDAD DE LA BORRIQUITA
- 14.00 horas (Colegio San José, calle Porvera)
HERMANDAD DE LA VERA CRUZ
- 14.00 horas (Pasaje de la Santa Cruz, junto iglesia San Juan de los Caballeros)
HERMANDAD DE LAS VIÑAS
- 14.00 horas (Frente casa de Hermandad)
HERMANDAD DE LA CORONACIÓN
- 14.00 horas (Patio de la hermandad)
PEÑA ROCIERA LA ROA
- 14.00 horas (Colegio El Beaterio)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Rey Morao
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
DAMAJUANA
- Actuación: Alendoy
- 17.30 horas (C/ Francos)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: Punto y aparte
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Enarmonía
- 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Plazuela en Navidad
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
DAMAJUANA
- Actuación: Bastián y su gente
- 20.30 horas (C/ Francos)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Concaché
- 21.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Al Pairo
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PEÑA LOS CERNÍCALOS
- 21.00 horas (Plaza del Carbón, 16)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Los Viandantes
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
21 de diciembre
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Tres con Son
- 17.30 horas (C/ Nuño de Cañas)
DAMAJUANA
- Actuación: No tengo madroños pa polvorones
- 18.00 horas (C/ Francos)
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Flamenkería
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
22 de diciembre
PEÑA TÍO JOSÉ DE PAULA
- 18.00 horas (C/ Merced, 11)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Ana Fernández y Ángel Torres
- 18.30 horas (C/ Nuño de Cañas)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Candié por fiestas
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
23 de diciembre
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: No te rayes Jerez por Navidá
- 18.30 horas (C/ Nuño de Cañas)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Torrán y Familia
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
24 de diciembre
BAR JUANITO
- 16.30 horas (Calle Pescadería Vieja)
