Filtraciones, falta de limpieza y plagas de roedores en la plaza Luis Parada de Jerez

Jerez/El portavoz del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, ha visitado las viviendas de la Plaza Luis Parada, en la barriada popularmente conocida como "El Titanic", ante la denuncia de los vecinos por la "falta de atención del gobierno de Pelayo y las deficiencias en las obras realizadas en la zona", explica el edil en una nota de prensa.

“Desde el PSOE reafirmamos nuestro compromiso con la escucha activa de los vecinos de los barrios de Jerez",añade Díaz.

En esta ocasión, "hemos mantenido un encuentro con los residentes de "El Titanic", quienes expresan su indignación y se sienten engañados por la pésima ejecución de unas supuestas obras de mejora en sus bloques y viviendas. Según los vecinos, la alcaldesa informó que se destinó un presupuesto de 465.000 euros para solucionar los problemas de humedades y filtraciones de agua en esta barriada de la zona Sur. Si de verdad el gobierno de Pelayo ha invertido ese dineral, ya están tardando en pedir y dar explicaciones: continúan las humedades, los malos olores y las filtraciones en las viviendas.” denuncia José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Además, los vecinos denuncian la falta total de servicios públicos en la zona: “hemos comprobado que el pavimento no se repara, existen graves problemas de accesibilidad para los vehículos de emergencia y no se garantiza una limpieza adecuada, lo que ha provocado la proliferación de ratas e insectos.Nos consta que tanto la alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP como los delegados que deja de guardia mientras ella está en Madrid, son conocedores de esta realidad porque han sido informados por los vecinos de esta barriada. pero los ignoran y les intentan callar la boca con parcheos y obras chapuceras cómo las que han hecho la plaza Luis Parada. Seguro que Pelayo no viene a la plaza Luis Parada a bailar un chotis después de la chapuza que han hecho en esta barriada de la zona sur”, añade Díaz.

“Para el Partido Popular de Pelayo, los barrios de Jerez parecen no existir. Desde el Grupo Municipal Socialista continuaremos recorriendo cada barrio de nuestra ciudad, reclamando inversiones reales, fiscalizando la calidad de las obras ejecutadas, y denun-ciando cada chapuza que nos encontremos como ya hemos constatado en el Parque de La Cartuja, en la Plaza Rafael Rivero y ahora en "El Titanic".

"Exigimos explicaciones urgentes al gobierno de Pelayo y una solución definitiva para los vecinos de la Plaza Luis Parada. No vamos a permitir que el dinero público se mal-gaste en obras chapuceras mientras los problemas de los barrios siguen sin resolverse.” concluye el portavoz socialista.