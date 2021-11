La Copa Jerez viaja a Bélgica

El equipo de Bélgica, formado por el sumiller Paul-Henri Cuvelier y el cocinero Fabian Bail, representantes del restaurante Paul de Pierre, en Maarkedal, se ha impuesto en la IX Copa Jerez tras la emocionante final internacional celebrada el pasado martes en el Teatro Villamarta.

Paul Henri y Fabian Bail conquistaron al jurado de la competición con su menú consistente en un entrante de ‘Caballa, dashi, chorizo, alcachofa, pak choi, aceite de levístico, maridado con ‘Fino Viña Corrales’ de Bodegas San Francisco Javier; un plato principal a base de ‘Cordero, avellana, puré de apionabo y sésamo, flor de calabacín rellena de queso manchego y shiitake y patata confitada al romero', acompañado con Oloroso de Bodegas Gutierrez Colosía; y un postre de ‘Pera en almíbar de tabaco y especias, cremoso de limón y helado de queso de cabra', maridado con ‘Medium Old Harvest’ de Bodegas Ximénez-Spinola.

La entrega de premios ha puesto este miércoles por la noche fin a Copa Jerez Forum & Competiton, el mayor encuentro internacional que aúna los Vinos de Jerez y la gastronomía de vanguardia, organizado por el Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla en colaboración con Fedejerez.

El sumiller y el cocinero del equipo belga han triunfado por partida doble, ya que al galardón al mejor menú de la competición se une el Premio Juli Soler al Mejor Sumiller y al Mejor Chef, concedidos a Paul-Henri Cuvelier y Fabian Bail, respectivamente.

El Mejor Maridaje con Entrante de la edición de este año ha ido a parar a manos del equipo de Países Bajos con su propuesta ‘Trucha, vinagre en rama, apio y setas’, maridado con ‘Fino En Rama’ de Bodegas Gutiérrez Colosía.

El equipo de Dinamarca, por su parte, se ha alzado con el Mejor Maridaje con Plato Principal gracias a su ‘Pichón, remolacha y mora', maridado con ‘Oloroso Tradición VORS 30 Años’ de Bodegas Tradición.

Estados Unidos, representado por el equipo del restaurante Mercado Little Spain de José Andrés, se lleva el galardón al Mejor Maridaje con Postre con su ‘Tarta de queso payoyo' maridado con ‘Moscatel Dorado’, de Bodegas César Florido.

Finalmente, el jurado ha reconocido al equipo de Rusia, por primera vez en la competición y formado por la sumiller Svetlana Dobrynina, del restaurante Selfie*, y el cocinero Mark Statsenko, del restaurante Straight Fire por el Maridaje Más Creativo.

El jurado de la IX Copa Jerez ha estado formado por seis profesionales de reconocido prestigio internacional: Josep Roca, sumiller y copropietario de El Celler de Can Roca***, que ha ejercido de presidente; Quique Dacosta, propietario y chef de Quique Dacosta Restaurant*** y El Poblet**; Andreas Larsson, Mejor Sumiller del Mundo 2007; José Pizarro, del Grupo Pizarro Restaurants; Peer Holm, presidente de la Asociación de Sumilleres de Alemania, y José Carlos Capel, crítico gastronómico y director de Madrid Fusión.

Para Josep Roca, “el campeonato ha sido de un nivel altísimo, hemos quedado muy sorprendidos del conocimiento profundo que tienen todos los participantes de las bodegas, de la historia, de todo lo que tiene que ver con las armonías y las tendencias de la gastronomía actual y cómo armonizan bien con los vinos de Jerez”.

Según Roca, la propuesta ganadora es “de corte clásico, pero con una capacidad de reinterpretar las escenas en el plato y en la propuesta de los vinos”.

En opinión de Quique Dacosta , “en esta propuesta encontramos dos miradas, un conocimiento clásico desde la cocina al mundo del vino; esto es la base. Al mismo tiempo hay un contenido didáctico y de gran conocimiento que permite no solamente conocer la propuesta si no soñar con ella, ahí es donde empieza un trabajo creativo con imaginación donde el sumiller y el cocinero trabajan mano a mano, creando una atmósfera extraordinaria y que dignifica no solamente la cocina, sino tambien el mundo del vino”, y añade “vivimos un momento donde la pluralidad de los propios concursantes en términos culturales y de países de origen ha hecho que seguramente haya una mirada al mundo jerez mucho más amplia”.

Bélgica abre su palmarés como campeón por primera vez de Copa Jerez, cuyo cuadro de honor encabezan Reino Unido y Holanda, con dos victorias cada uno, seguidas de España, Estados Unidos y Dinamarca, ganador de la última edición en la que estuvo representada por el restaurante Clou, con un triunfo.

El equipo español compuesto por el sumiller Iván Sánchez y el cocinero Juan Pablo Stefanini, del Restaurante Venta Moncalvillo* (Rioja) se va de vacío de la Final Internacional de la IX Copa Jerez, al igual que los equipos de Alemania, integrado por la sumiller Maria Rehermann y el cocinero Marianus von Hörsten, del Restaurante Klinker, y de Reno Unido, representado por el sumiller Mattia Mazzi y el cocinero Vincenzo Raffone, del restaurante londinense The River Café*.

Las propuestas del resto de finalistas

Los 8 equipos de chef y sumiller elaboraron, en directo y de forma simultánea, sus propuestas, todas ellas sorprendentes y atrevidas, con el objetivo de lograr el mejor maridaje con Vinos de Jerez y alzarse con el premio de la codiciada Copa Jerez.

Compitiendo con el menú de Bélgica, ganador de la competición, estas han sido las propuestas presentadas por los otros 7 países participantes: