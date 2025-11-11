Finaliza la edición de 2025 del ciclo ‘La pieza del mes’

El próximo sábado 29 de noviembre finaliza la edición nº 13 del ciclo ‘La Pieza del Mes’, con la conferencia del arqueólogo e investigador D. Seráfín Becerra Martín, de la Universidad de Cádiz. Conoceremos los aspectos fundamentales en torno a una pieza muy singular, un cuenco de mármol prehistórico, de caliza marmórea, que procede del Alcázar de Jerez. Sí, del Alcázar, pero, ¿no habíamos quedado en que Jerez es una ciudad de origen andalusí? Todo tiene explicación, así que les esperamos para desentrañar el misterio…

La cuestión es que podemos dar por finalizada, de nuevo, una exitosa edición del ciclo. Un ciclo cultural que aúna difusión del patrimonio arqueológico de Jerez, avance en las investigaciones, y la oportunidad de escuchar a expertos y expertas procedentes de diferentes ámbitos que están mucho más relacionados de lo que pensamos: Arqueología, Historia del Arte, Antropología…

Este año hemos podido acercarnos al origen de los tatuajes desde la Prehistoria y su significado en diversas culturas y formaciones sociales; hemos vuelto a Hasta Regia, varias veces, en un maravilloso viaje temporal para conocer a los bailaores y palmeros de los bailes sagrados que se celebrarían allí, las cerámicas griegas que se podían encontrar en sus hogares o las luchas de gladiadores que se pudieron celebrar en su anfiteatro, cuya ubicación sigue siendo un misterio. Sin salir del horizonte romano, nos han hablado de mosaicos que adornarían sus casas más pudientes, y de diosas guerreras.

También la vida cotidiana ha sido tratada, tanto en época andalusí como tartésica. En el primer caso se ha hablado de talleres textiles en hogares de la medina almohade, y en el segundo de complementos del vestuario.

Debemos agradecer su implicación y disponibilidad a todos los participantes: al Dr. Leonardo García Sanjuán, la Dra. Macarena Bustamante, D. Álvaro García Miranda, el Dr. Daniel Martín-Arroyo Sánchez, la Dra. Macarena Lara Medina, Dña. Pilar Peña Jiménez, y Dña. Ester López Rosendo. Por supuesto, a nuestro director, Francisco Barrionuevo y, como no, a todos ustedes, que llenan la sala en cada convocatoria.

Nos vemos en la Sala Julián Cuadra a las 12:00 horas, el sábado 29, para la última de las sesiones de 2025. El año que viene, más.