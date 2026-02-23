Comienza el montaje de los palcos de la carrera oficial de la Semana Santa de Jerez

En la mañana de este lunes se han iniciado los trabajos de montaje de los palcos de la carrera oficial de cara a la próxima Semana Santa —el 29 de marzo será Domingo de Ramos—. Las primeras estructuras ya se pueden ver tanto en la Alameda Cristina como en Santo Domingo.

Estos trabajos son realizados por la empresa Montaje Jerezana de Andamios en virtud de un contrato suscrito hace dos años que culminará en próximas fechas, pero que todo apunta a que será prorrogado, tal y como permiten las cláusulas del contrato. El coste para el Ayuntamiento es de unos 180.000 euros al año.

El paso obligado de las cofradías no sufre variación respecto a años anteriores. Así, se prevé la instalación de más de 1.200 palcos distribuidos entre la plaza Aladro y la calle José Luis Díez. Los abonados ya pueden renovar la sucripción tanto a través de la aplicación para el móvil como en la sede de la Unión de Hermandades.

Tal y como establece el contrato, los trabajos debían iniciarse en las cinco semanas previas al Domingo de Ramos y deberán estar culminados antes del Viernes de Dolores. Mientras tanto, el desmontaje posterior no debe demorarse pasada una semana del Domingo de Resurrección.

Algunas estructuras de palcos. / Samuel Vega

No obstante, el Ayuntamiento anunció en días pasados que ha ajustado los plazos para tratar de interferir lo menos posible en la actividad hostelera, de ahí que se tratará de que el tiempo de permanencia de los palcos sea el mínimo posible.