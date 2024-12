Firma de libros en Jerez del cómic 'Sombras de Aokigahara'

La librería El Laberinto de Jerez acogerá este viernes, 27 de diciembre, a las 19,30 horas, la firma de libros de 'Sombras de Aokigahara' (Tengu Ediciones), junto con los ilustradores Alberto Belmonte y Pauli Junquera. Un cómic integrado por cinco historias japonesas, obra del guionista gaditano José Luis Vidal, acompañado por otros tantos dibujantes, cuatro de la provincia de Cádiz. Vidal parte de la terrible leyenda que rodea a este bosque situado a los pies del monte Fuji y relacionado en Japón con la cultura del suicidio.

Además del jerezano Alberto Belmonte como autor de la ilustración de portada, el portuense Manuel Espinosa, los también jerezanos Fran Mariscal y Pauli Junquera, el barcelonés Cen y el gaditano de la capital Francisco Asencio son los artistas que firman las ilustraciones de cada de una de estas historias ambientadas en el paraje japonés y protagonizadas también por personajes del país nipón: “ Partiendo de la leyenda de este bosque, he escrito cinco historias que suceden en diferentes épocas, desde los años 40 hasta la actualidad, con diferentes personajes. Son historias autoconclusivas que tienen como nexo de unión el bosque, y en la que, por diferentes razones, todos los personajes terminan en el bosque o les pasa algo allá en el bosque”, explica Vidal.

Este libro es, además, el primero que José Luis Vidal publica con Tengu Ediciones, una firma madrileña con tendencia a publicar temas relacionados con Japón y cuyo nombre precisamente, Tengu, corresponde al de un demonio japonés, como explica Vidal, quien destaca que esta editorial tiene imprenta propia y que la edición del cómic ha quedado “espectacular, perfecta”, con una portada en tapa dura que ha dibujado el jerezano Alberto Belmonte.

Salvo Fran Mariscal, que afronta con este cómic su primera aventura ilustrada completa, el resto de autores tiene tras de sí un buen bagaje de cómics publicados, ya sea en solitario o en colaboración con otros guionistas o dibujantes; entre ellos: José Luis Vidal (De tripas, corassón!; Dealer. Dog Days; Relatos de Bribones; Nancy in Hell One Shot; Giallo; Salitre; Buddies; Barbarian King: Yara; Nominados para morir. Manuel Espinosa: Giallo, Barbarian King: Yara; Dread Comics. Pauli Junquera: Nancy in Hell one Shot; Nominados para morir. Cen: Moonfish; Cosmos y Frank. Francisco Asencio: Anibal & Himilce; 12 del Doce; El Guerrero del Antifaz; The Legend; Pelucas; Principito debe morir; Giallo; Buddies. Alberto Belmonte : Galdós y la Miseria; Inventario de historias no inventadas; Metal Hurlant.