Antonio vuela con los flamencos

Antonio González García no podía evitar pintarrajear los cuadernos en clase y sin darse cuenta su afición comenzó a convertirse en su profesión. Estudió en la Escuela de Arte de Jerez "y después surgió la posibilidad de irme a trabajar a las viñas en Francia. Pero también vi que había una prueba extraordinaria para entrar en la Escuela Superior de Arte de Avignon y me presenté". Qué perdía... Nada.

"Me llamaron para trabajar y a los dos días me llamaron diciéndome que me habían aceptado en la Escuela tras haber pasado las pruebas a las que se habían presentado ni te cuento la de personas... No me lo podía creer. Y empecé en la Escuela. El primer día no me enteré de absolutamente nada, ni de la hora del almuerzo, de hecho, me quedé sin comer por el idioma", relata el artista jerezano.

Pero ahí estaba Antonio, el único español de la Escuela francesa con estudiantes de todo el mundo. "Me llamaban 'el español figurativo', porque el resto hacía arte muy moderno y yo me ceñía a las figuras. Fueron muy buenos profesores y compañeros. Tengo muy buenos recuerdos", recuerda González.

Tras tres años de estudios y con la título bajo el brazo, el jerezano se despidió de la Escuela para entrar en la Academia de Avignon. "Presenté un proyecto de ilustración y empecé a hacer una serie de ilustraciones de animales en peligro de extinción. Con el paso del tiempo vas cogiendo más sensibilidad con el medio ambiente y la conservación, y todo ha desencadenado en mi colaboración con el Zoobotánico de Jerez", declara Antonio.

El Zoo y el artista han unido fuerzas para el proyecto 'Volemos juntos', una iniciativa de la institución jerezana para conseguir fondos y así poder pagar un GPS para los flamencos nacidos este año en el Zoo que volarán en libertad.

Cabe recordar que los flamencos que viven en el Parque son nacidos en libertad pero que por una malformación o daño "han quedado inhabilitados para volar". Este año, por primera vez, la Junta permite que los siete pollos nacidos en el Zoo abandonen el Parque y vuelen en libertad. Es por ello por lo que quieren equipar al menos a uno de ellos con un pequeño transmisor GPS que permita conocer sus movimientos, así como ver cómo sobrevive en libertad. Este equipo cuesta 900 euros y para ello el Zoo está haciendo una campaña de captación de donativos para poder financiarlo.

Antonio donará el precio total de una de sus ilustraciones de flamencos al proyecto, así como un porcentaje del resto de las obras que venda. Pueden ver sus trabajos en el perfil de Instagram gonzalez_antoniog2 o consultar en el correo antonio.gzlz.grc@gmail.com.

"Me gusta utilizar la ilustración como método para sensibilizar a la sociedad, tanto con el tema de los animales, el patrimonio...", dice.

"Siempre he tenido dudas sobre la frase 'eres un artista'. Pero en la Escuela de Arte de Jerez hay dos profesores que han sido mis pilares emocionales a la hora de decir 'créetelo'. Uno es Domingo Martínez y el segundo, Carlos Manuel López Ramos", relata Antonio. En este punto recuerda una conversación con Carlos Manuel "que me marcó mucho. Me dijo 'tú eres un artista, créetelo'. Con esa voz que tiene Carlos Manuel tan convincente me lo creí y decidí apostar por esto. Me han dado muchos palos pero ahí sigo con mis proyectos de sensibilización artística, intentando llevar la pintura a lo urbano, y reivindicando la ilustración, porque creo el arte es una herramienta educativa fundamental".