La Flampa se concentrará este viernes 8 de noviembre para pedir más recursos en Necesidades Educativas Especiales

La Federación Local de Ampas de Jerez, la FLAMPA, ha convocado una manifestación el próximo 8 de noviembre a partir de las 17horas en la Plaza del Arenal para pedir más recursos para Necesidades Educativas Especiales. Dicho colectivo contará además con el respaldo de varias asociaciones de Enfermedades Raras, la asociación de Cáncer Infantil, los PTIS (Personal técnico de Integración Social) y Marea Verde Jerez.

Desde la Flampa se admite que el presente curso "está siendo muy complicado para toda la comunidad educativa de la Escuela Pública, sin embargo, seguimos reivindicando y luchando por nuestro alumnado de NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo)".

En un comunicado, las Ampas de la ciudad reconocen que estar "más que acostumbradas a que tanto la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía como la Delegación Territorial de Educación en Cádiz nos mienta y nos prometan recursos que nunca son suficientes, sólo hay que pasar un día en un centro público jerezano para ver las carencias de este alumnado y de los profesionales, por lo que nos vemos obligados a salir a la calle".

La manifestación partirá desde la Plaza del Arenal y realizará un pequeño recorrido por la calle Larga "para visualizar la indignante situación que atraviesa nuestra Escuela Pública, queremos con ello transformar y mejorar el sistema educativo desde una perspectiva inclusiva contribuyendo al desarrollo de una sociedad con mayor equidad, más justa y más democrática. Nuestro lema 'Uniendo capacidades', todos y todas somos capaces de realizar muchas cosas siempre y cuando tengamos a nuestro alcance los recursos humanos y materiales necesarios y seamos tratados por las administraciones con la máxima dignidad posible".

Los padres y madres de los centros educativos públicos piden una vez más "un aumento de inversión, lo que conlleva un aumento de recursos humanos y materiales y el aumento en la contratación de profesorado de PT (Pedagogía Terapéutica), AL (Audición y Lenguaje), EOE (Especialidad de Orientación Educativa) e Intérprete de Lengua de Signos…También piden a contratación de PTIS (Técnico de Integración Social) y mejorar su situación laboral".

Del mismo modo, solicitan "ratios concretas, no existentes hasta ahora y presencia de PTIS en actividades extraescolares y actividades complementarias".

Asimismo, y dentro de la política de inclusión, entienden que es necesario "seguir eliminando barreras en los centros educativos de la ciudad", además de contar con "material adaptado.

Dentro de su lista de peticiones encontramos también "la presencia de la figura de la enfermera/o escolar, mejora y cuidado de los protocolos para la salud mental y emocional, la consolidación de las denominadas aulas ATAL, destinadas nuestro alumnado de origen extranjero que no conoce bien nuestro idioma (aulas ATAL), y un plan específico para altas capacidades".

La Flampa considera que "la comunidad educativa de la Escuela Pública siempre se ha defendido la atención a la diversidad, pero esta sólo será posible si la Consejería y la Delegación actúan de forma inminente, no podemos seguir consintiendo que el día a día en un centro escolar dependa del esfuerzo e implicación de la comunidad educativa. En nuestra ciudad existen muchos centros escolares, tanto CEIP como IES, que en este momento no pueden garantizar la atención e inclusión del alumnado de NEAE, debe existir una inclusión total y no la que vivimos actualmente".