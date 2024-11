La Flampa critica la "mala gestión" de los centros educativos durante la DANA

La Federación Local de Ampas de Jerez, Flampa, ha denunciado la gestión realizada por las administraciones con respecto a la DANA que ha afectado Jerez durante esta semana. Verónica Guerrero, su presidenta, ha lamentado que "ninguno de los centros tuvieran circulares ni ningún tipo de protocolo para actuar en caso de lluvia, como ocurrió el pasado miércoles".

Para Guerrero, "después de ver lo que había pasado en Valencia y Castilla La Mancha, y con previsiones de mucha lluvia, no se articuló ningún tipo de plan para actuar, por lo que muchos centros escolares vivieron una jornada muy complicada".

Este colectivo no entiende cómo "con alerta naranja y alerta amarilla no se preparó ningún tipo de protocolo porque los niños, especialmente el miércoles, estaban en los colegios e institutos y los directores y directoras llegó un momento en el que no sabían qué hacer".

Desde la Flampa se ha agradecido precisamente "las actuaciones de los equipos directivos, que han tenido que trabajar sobre la marcha sin ningún tipo de ayuda".

La Flampa ha solicitado también al Ayuntamiento "una mayor atención en el mantenimiento de los centros educativos", recordándole que "el pasado miércoles hubo centros que tuvieron filtraciones y eso no se puede consentir. Los colegios necesitan un mantenimiento y el entorno también".

"Queremos recordar a las administraciones que no se olviden de que los centros educativos están llenos de niños y niñas y no tienen por qué hacer pasar a su personal por situaciones como las vividas esta semana", ha concluido.