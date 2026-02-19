Flashmob y recital flamenco en Luz Shopping en el preámbulo del Festival de Jerez

El centro comercial Luz Shopping, ubicado en Jerez de la Frontera, organizará un flashmob y un recital flamenco este próximo viernes 20 de febrero que servirá de preámbulo al inminente inicio de la XXX edición del Festival de Jerez.

Desde Luz Shopping se invita al público en general a unirse a una "cita imperdible y gratuita para los amantes del arte flamenco organziada por el Instituto Internacional Flamenco de Jerez" y que "convertirá nuestro centro en un auténtico tablao".

El inicio del espectáculo arrancará este viernes 20 de febrero a partir de las 17:00 horas en la zona de restauración del complejo comercial.

El recital flamenco contará con la participación de cuatro artistas locales.

Entre ellos, destaca la dirección y el baile de Irene Olivares, anadora del Premio Revelación Festival de Jerez 2025 en el ciclo "De Peña en Peña", otorgado por la Federación de Peñas Flamencas de Jerez.

En la guitarra estará Santiago Moreno, que ya goza de una trayectoria consolidada en el acompañamiento al baile y al cante, con presencia en escenarios nacionales y ciclos especializados.

Al cante se sumará la voz de Eva del Cristo, de sólida proyección artística, reconocida por su expresividad y profundidad interpretativa.

Y José Peña completará la nómina de artistas a las palmas.