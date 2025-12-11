Flecha Valona ofrecerá un concierto benéfico en Jerez

La banda jerezana Flecha Valona, liderada por Ezequiel Márquez, ya tiene fecha para su concierto de Año Viejo. Será el próximo viernes 26 de diciembre, a las 20 horas, en el Teatro de La Gotera de Lazotea, sito en pleno Barrio de San Miguel, inaugurado hace unos meses.

La entrada costará 15€ para adultos. Los niños, como siempre, con un kilo de alimentos será suficiente para entrar, aportación que se donará al comedor del Salvador, donde hay una necesidad urgente de surtir el día a día.

Las reservas de las entradas se pueden hacer en los teléfonos 636 960 019 /614 330 883.

Cartel del concierto.

Nuevo single

Si algo define los singles de Flecha Valona es su capacidad para despertar recuerdos, nos teletransportan a esos momentos de nuestra infancia que creíamos olvidados: regresar a casa de la abuela, revivir aquellas cenas familiares o sentir de nuevo las tardes infinitas de verano.

Con el lanzamiento de Seres Nostálgicos (Esmerarte, 2025), ya disponible, el artista jerezano Ezequiel Márquez nos invita a adentrarnos en un mundo mágico impregnado de esa nostalgia que nos trae nuestra memoria.

Este nuevo single continúa el camino marcado por su su anterior sencillo, Peligro de Muerte (Esmerarte, 2025), y profundiza en cómo el paso del tiempo nos transforma inevitablemente en seres nostálgicos. Las armonías, los sintetizadores y la melodía marcada por la trompeta hacen que el tema cobre vida y posicione a Flecha Valona como una de las referencias en la escena independiente andaluza.

El single está producido por Íñigo Bregel (Los Estanques), quién, junto a Ezequiel, conforma una dupla cuya complicidad se refleja de manera natural en cada detalle.