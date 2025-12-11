El cierre de 2025 está a la vuelta de la esquina y no se nos ocurre mejor idea que celebrar el fin de año en Jerez de la Frontera que con una fiesta de música y gastronomía. Es el Palante Fest 2025, un festival que se celebrará en la Bodega Skate Center este próximo sábado 27 de septiembre desde las 13:00 horas y hasta las 02:00 horas de la madrugada.

Y es que Palante Fest 2025, como bien describen sus organizadores, es una apuesta culinaria y musical festival que "une soul, punk, electrónica e indie en un cartel diverso y vibrante. Música en vivo para todos los gustos, perfecta para cerrar el año en uno de los mejores festivales independientes de Andalucía".

Además de las consabidas actuaciones en directo y sesiones de pinchadiscos, este año habrá degustaciones gastronómicas, mercadillo artesano y "un ambiente alternativo y familiar", insisten desde la Asociación Cultural La Escena.

Ellos, durante la presentación del evento en el Ayuntamiento de Jerez, junto a la delegada de Participación y Juventud, Carmen Pina, quieren destacar que este proyecto nace con un afán de dinamización cultural de la ciudad, cubriendo un espectro musical que no se encuentra en los circuitos más comerciales, y con un formato de festival pequeño y que tiene en la gastronomía una parte muy importante, gracias a los patrocinadores".

"El Festival está diseñado para disfrutarse en familia, y contará con tres escenarios distintos. El aforo estará limitado a 500 entradas para facilitar una experiencia más cómoda, señalando que “nuestro interés no es empresarial, sino aportar y enriquecer la oferta cultural”, añadieron los dos mimebros de la entidad, Miguel González y Álvaro Lacave.

Cartel del Palante Fest 2025 de Jerez

Fecha, horarios y precios de Palante Fest 2025 en Jerez

Fecha:

El Palante Fest 2025 se celebrará en la bodega Skate Center de Jerez (Calle Cañada Miraflores, 4Z) el sábado 27 de diciembre desde las 13:00 horas.

Horarios:

Zona Exterior al aire libre

13:00 horas TZ Rock, DJ de soul y funk

15.30 horas Celia Long DJ de soulful

16.30 horas Oden Forest, grupo presentando ‘Palm Trees & Blue Skies’

Zona Interior Bodega

18:00 Crymm

19:00 Paramecios

20:15 Leda Tres

21:30 Amor líquido

23:00 Airbag

00:30 Space Surimi

Precios

La entrada anticipada tiene un coste de 30 euros + 3 euros por gastos de gestión y están disponibles en el siguiente enlace.

En taquilla costarán 35 euros.