Formación gratuita sobre patrimonio y oportunidades empresariales en Jerez

El teniente de alcaldesa de Empleo, José Ignacio Martínez, y el delegado de Cultural, Francisco Zurita, han inaugurado en la sede de la Delegación de Empleo la V edición del programa 'Oportunidades Empresariales y Profesionales del Patrimonio de Jerez'.

El programa está compuesto por 33 acciones formativas y 78 horas lectivas, y la primera sesión oficial del programa y la conferencia inaugural celebrada ayer ha sido ofrecida por el historiador y experto en patrimonio Manuel Romero Bejarano. La sede principal de ciclo de jornadas que conforman tal programa será el Salón de Actos de la Delegación municipal de Empleo, ubicado en la avenida Alcalde Álvaro Domecq, aunque también se desarrollarán sesiones en el Museo Arqueológico y en el Palacio de Villapanés.

José Ignacio Martínez agradeció a los asistentes a la conferencia inaugural “su interés y compromiso con estas jornadas que, desde ahora y hasta junio, tienen el objetivo de acercar al sector cultural y turístico herramientas para el desarrollo de oportunidades de negocio, creando una sinergia entre nuestro valioso patrimonio histórico y cultural y la dinámica empresarial y de emprendedores tan positiva que estamos viviendo en Jerez”.

Las novedades de la presente edición consisten en la adaptación de su formato y duración a una situación de crecimiento y desarrollo del sector turístico, así como de nuevas oportunidades que se abren para el sector cultural. De esta manera, se ofrece una programación diversa y adaptada a las nuevas a las nuevas necesidades tecnológicas de estos sectores económicos “con especial énfasis en el apartado de la formación empresarial, ya que estamos ante un programa de formación especializada, y se han ampliado los contenidos en la línea de la temática tecnológica”, ha añadido José Ignacio Martínez.

Francisco Zurita ha incidido en que “la cultura es un eje de transformación de la ciudad y Jerez refuerza con estas jornadas, y en el marco de la candidatura de la Capitalidad Europea de la Cultura, esa unión entre el sector cultural, turístico y empresarial, como fuente de oportunidades y de negocio en nuestra ciudad gracias a su rico patrimonio histórico, cultural y también gastronómico, cuya capitalidad española ya ejercemos”.

Inscripciones abiertas y gratuitas con compromiso de asistencia

El programa es gratuito, no obstante se requerirá compromiso de participación en sus acciones ya que se concibe como un ‘itinerario formativo único’, en el que el alumnado se inscribe a la totalidad de las sesiones y se compromete a participar, al menos, en el 80% del programa. Se reconocerá la participación con un diploma acreditativo al término de las mismas. Las clases teóricas serán en horario de mañana y las de tarde serán para el apartado práctico.

El claustro de profesores está compuesto por Laureano Aguilar, Francisco José Barrionuevo, Santiago Campuzano, Antonio de la Rosa, Francisco Antonio García Márquez, Agustín García Lázaro, José María Martínez, Patricia Noelia Moreno, Manuel Romero Bejarano, José Antonio Sánchez Blanco, Carolina Salguero, Teresa Suárez y Ana Suárez.

El Ayuntamiento ha habilitado una sección dentro de la web municipal para ofrecer el detalle del programa y sus fechas, así como para facilitar la inscripción de las personas interesadas: www.jerez.es/emprendimiento/formación/patrimoniojerez/.

La programación combina las sesiones de teoría con las prácticas, que se distribuyen, ambas, en tres grandes bloques temáticos: sesiones de formación teórica sobre el patrimonio histórico (material e inmaterial) de Jerez; sesiones de formación empresarial y de nuevas tecnologías en el sector de la gestión patrimonial y de servicios turísticos y sesiones de formación práctica sobre patrimonio de Jerez, mediante visitas guiadas.

Se expondrán iniciativas empresariales locales exitosas en ambos sectores como referencia y el Ayuntamiento pondrá a disposición los servicios de asesoramiento a emprendedores y empresas. En la misma línea, el programa también pretende promover el denominado ‘coworking’ de manera que se puedan establecer relaciones entre los participantes a la hora de poner en marcha sus negocios o en el desarrollo de su actividad empresarial, fortaleciendo así los lazos entre las empresas y potenciales emprendedores.