Jerez supera a Cádiz en las previsiones de ocupación hotelera del segundo fin de semana de Carnaval

Imagen de archivo de un grupo de turistas caminando por la calle Puerto cerca de la Alameda Vieja

La ciudad de Cádiz afronta a partir de este viernes el segundo fin de semana de su Carnaval 2026, mientras que otras poblaciones de la provincia organizarán los principales actos programados dedicados a esta fiesta popular y pagana.

Por ello, Horeca, ha vuelto a comunicar sus previsiones hoteleras de cara a las jornadas del viernes 20 y sábado 21 de febrero en cuatro localidades gaditanas: Cádiz, San Fernando, El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.

Y, según estimaciones de la federación de hostelería de Cádiz, los hoteles de Jerez volverán a tener, como ya sucedió durante el primer fin de semana del Carnaval de Cádiz, mejores datos de reserva con respecto a la capital.

La federación vaticina que para este próximo fin de semana Jerez alcance un 78% y un 88% de reservas en sus hoteles, unas cifras, no obstante, sensiblemente inferiores con respecto al viernes y sábado anteriores, en el que se registraron un 90% y un 97% en cada jornada.

Horeca espera en Cádiz capital una ocupación del 66% el viernes 20 de febrero y de un 76% el sábado 21 de febrero mientras que en San Fernando vaticina un 78% y un 88% respectivamente.

El Puerto de Santa María registró durante el pasado fin de semana una ocupación media del 77,21% el viernes 13 de febrero y del 83,19% el sábado 14 de febrero, mientras que para estas próximas fechas se cuenta con que los hoteles de la localidad se llenen al 72% y al 73% cada día.

Por otro lado, Horeca apunta a una ocupación media en el conjunto de las cuatro poblaciones referidas del 75% para este fin de semana, tras llegar al 90% el primer sábado en todas ellas.

En lo que respecta a la media provincial durante los dos fines de semana en los que Cádiz capital celebra las fiestas grandes de su Carnaval, Horeca ha estimado la ocupación media en un 78,95%, tres puntos porcentuales más que lo que se esperaba antes de comenzar estas fiestas, aunque levemente por debajo de los datos reales de 2025, cuando se alcanzó el 79,95% de media.