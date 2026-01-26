El fotógrafo jerezano Faustino Rodríguez Quintanilla inaugura en Granada una muestra sobre 'Las montañas del Atlas y sus gentes'

El aventurero jerezano, fotógrafo y gerente de 'Alventus', Faustino Rodríguez Quintanilla, inaugurará este martes, 27 de enero, a las 19,45 horas, en la Corrala de Santiago de la Universidad de Granada, la exposición 'Atlantes. Las montañas del Atlas y sus gentes'. En el mismo acto se presentará el fotolibro con el mismo título. La muestra se podrá visitar hasta el 22 de febrero, de lunes a domingo, de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Cartel de la exposición.

Faustino Rodríguez Quintanilla lleva recorriendo las montañas de Marruecos desde 1980. "Son algunas 'miradas', eclipsado por la belleza de las altas cimas, de los valles feraces, de los desiertos de piedra, de sus árboles gigantes y de sus gentes. De gentes amables y hospitalarias, de espiritualidad aferrada a la naturaleza, con los que en tantas ocasiones hemos compartido casa y campamento, pan recién horneado, té verde y aceite de olivos centenarios. Imágenes que ya forman parte de un pasado que se escapa muy rápido. Marruecos está cambiando mucho en los últimos años, en un rápido proceso que lo lleva hacia otro tiempo. Por ello, espero disfruten de estas imágenes, de un mundo que se va", apunta el autor.