Inaugurado el fotomural de María Terremoto realizado por Juan Carlos Toro en el Tabanco del Duque

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha inaugurado este domingo el fotomural gigante de la joven cantaora María Terremoto, una obra y fotografía de Juan Carlos Toro que embellece el Tabanco del Duque, equipamiento donde recientemente ha abierto sus puertas la Oficina Técnica de la Candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura.

La alcaldesa ha agradecido el trabajo del fotoperiodista Juan Carlos Toro por esta imagen en una de las calles más bonitas de Jerez. "Era un sueño que iniciaste en el año 2016 con el proyecto 'Presencias' y dices que el arte urbano es efímero, pero lo podemos hacer eterno si lo mantenemos en nuestro corazón, si lo mantenemos permanentemente en nuestro recuerdo, hacemos que perdure siempre. Y esta es tu manera que con arte efímero lo hagas perdurable. Gracias por recordarnos en cada rincón de la ciudad que nuestro arte es un tesoro y que debe embellecer nuestra ciudad".

También ha agradecido a María Terremoto por prestar su rostro en "un espacio para nosotros doblemente especial, porque estás dando la bienvenida en el Tabanco del Duque, sede de la Oficina de la Capital Europea de la Cultura, dando la bienvenida a todos los que pasean por este lugar sino a todos los que entran en la Oficina para presentar sus proyectos y sus sueños. Gracias por demostrar que las mujeres no tenemos límite" y ha recordado que este año es especial también por el aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a España.

Juan Carlos Toro ha agradecido al Ayuntamiento y al equipo de gobierno "por apostar por el arte, por el flamenco, por la cultura y el arte urbano" y a María Terremoto por prestarse a este mural. "He vuelto a hacer un fotomural después de nueve años, cuando hice el proyecto 'Presencias' me quedaron por hacer fotos de mujeres y cuando veo que María irrumpe con esa fuerza, para mí es un honor que se haya prestado a este trabajo" dijo antes de agradecer también el apoyo de su familia.

Por su parte, María Terremoto, visiblemente emocionada, ha dado las gracias por este homenaje en su tierra. "Todos los artistas que venimos de una tierra como ésta que es la cuna del arte flamenco, nos exigimos más. Homenajes como éste nos hacen ver que todo el respeto que le tenemos a esto recoge sus frutos. Todo lo que he conseguido lo he conseguido gracias al trabajo, el esfuerzo pero se lo debo a mi padre, por el legado que me ha dejado, por lo que nos ha dejado" y ha pedido que también su padre tenga un hueco en el arte urbano de Jerez.

Cabe destacar que la obra implementada en uno de los laterales de la Oficina Técnica de la Candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, ha sido creada a partir de una sesión fotográfica original realizada ex profeso por el fotógrafo Juan Carlos Toro. Su instalación se ha llevado a cabo en dos jornadas de trabajo, por la empresa Comunicasur Media SL., utilizando papel y cola neutra, así como un fijador especial para garantizar su durabilidad.

María Terremoto es una joven cantaora de la saga de los Terremoto, con una importante proyección nacional e internacional. En la actualidad recorre ya como primera figura los festivales más importantes a nivel nacional e internacional, destacando sus actuaciones en lugares como Mont de Marsan, Nimes, Nueva York o Miami, y la dirección de La Fiesta de La Bulería Joven de Jerez, todo esto compaginado con la creación del que será su segundo disco de estudio, con el que su equipo espera poder llegar a un público más amplio desde el prisma de la pureza jonda.

Juan Carlos Toro es un gran fotógrafo con una extensa trayectoria en el fotoperiodismo y en la recuperación del patrimonio cultural a través de su arte. Desde 2016, lidera el Proyecto Presencias, una serie de fotomurales dedicados a figuras icónicas del flamenco jerezano, como Manuel Moneo, Juana la del Pipa, Diego Carrasco y José de los Camarones, entre otros. Su trabajo ha sido reconocido con galardones como el Premio Nacional de Periodismo Juan Andrés García y el Premio Internacional de Artes Plásticas de la CEC.