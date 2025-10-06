Francisco Morales, director de Ceain, en Jerez: "Decir que son partidarios de la inmigración legal y ordenada es una fantasía"

Francisco Morales dirige la ONG Ceain (Centro de Acogida de Inmigrantes), federada en Andalucía Acoge, desde hace casi 23 años. Llegó a ella como voluntario cuando era una asociación más pequeña de lo que es hoy. "Me llamaron para colaborar en un programa de refugiados dando clases de español. Te van enredando y me dejé enredar". Recuerda que en los 90 la inmigración era algo muy residual, no había servicios públicos preparados para atender a estas personas y que el conjunto de asociaciones de Andalucía Acoge daba respuestas con un enfoque intercultural y bidireccional. En la actualidad, defiende un discurso más acorde con los derechos humanos y coherencia, y advierte de la necesidad de "asilar los bulos y falsedades que se dicen desde sectores radicalizados".

Pregunta.¿Qué peculiaridades tiene la inmigración en Jerez?

Respuesta.Jerez tiene un porcentaje de inmigración empadronada relativamente pequeño, no llega al 6%. Esto tiene sus ventajas desde el punto de vista de las políticas públicas y de las entidades que trabajamos con estas personas, ya que, se puede trabajar mucho en la promoción, la prevención, en favorecer la convivencia… no de apagar incendios. Normalmente, este tipo de políticas se echa muy en falta cuando suced un enfrentamiento o enconamiento social. Jerez está muy bien situada para desarrollar políticas de integración y convivencia que sean referentes.

P.Se ha referido a las personas empadronadas. ¿Se puede dar algún dato de quienes están de forma irregular?

R.Diferentes entidades y movimientos, incluida la Iglesia, piden a través de una iniciativa popular hoy parada en el Congreso, la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de personas, según su estimación. En Jerez, concretamente, es muy complicado saberlo porque no hay un censo de personas en situación irregular, lo que no significa que no puedan estar empadronadas. Un gran problema que afecta a toda la población y también a la migrante es la vivienda, en ocasiones no es posible empadronarse porque no se cuenta con el ‘ok’ del casero para que se pueda hacer. Somos partidarios de que se vuelva a hacer un proceso de regularización, se ha hecho con todos los gobiernos democráticos, desde Felipe González en adelante porque estas personas están contribuyendo, solo que en la economía sumergida. Desde un punto de vista económico y de derechos humanos estas personas han de tener derechos y deberes, y salir a la luz.

P.A grosso modo, ¿Qué papel desempeña Ceain?

R.Somos una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es desarrollar una acción social de forma desinteresada. Colaboran alrededor de 30 personas voluntarias. También hay un equipo de personal técnico. Entre todos queremos contribuir a la integración social de las personas no sólo migrantes. Personas en riesgo de exclusión social, tanto españolas como inmigrantes, son beneficiarias de nuestros programas como los cursos de formación ocupacional con acompañamiento hacia la inserción laboral, o de prevención del absentismo escolar. Nos parece que es el enfoque adecuado. Pensamos que el problema no es la inmigración, el problema es el acceso a la vivienda, el absentismo escolar y lo que hay detrás de éste, la precariedad económica que hace que las personas con trabajo, incluso, no lleguen a final de mes. Estos son los mismos problemas de las personas que ya llevan aquí un tiempo y son nuestros vecinos. Las personas de cualquier nacionalidad que viven aquí quieren poder acceder a una vivienda, llevar a su hijo a la escuela… Pienso que hay que tomarse en serio el malestar de esos ciudadanos que terminan votando a VOX porque hay muchas personas que se sienten abandonadas, que llevan mucho tiempo desempleadas, jóvenes que ven el futuro oscuro, gente que no pertenece a ningún colectivo de los que siempre se habla en televisión. Pero el camino es el contrario al que propone esta opción política. Con una red de protección más amplia que no deje a nadie atrás, estos posicionamientos bajarían. Esa es mi teoría.

P.¿La sociedad de Jerez es más o menos racista que hace 20 años?

R.Jerez no está desconectada del resto de España, vivimos los mismos procesos. Tenemos personas muy solidarias que empatizan con las personas más vulnerables, no sólo con las migrantes, con un enfoque progresista sobre cómo abordar estos temas sociales. Y, luego, hay una ola en la que cada vez hay más personas que sitúan la inmigración entre los principales problemas del país en las encuestas, pero también responden que no es un problema para ellos. Esto dice que hay muchas personas en las que ha calado el discurso xenófobo, excluyente de que la delincuencia disminuye si los inmigrantes son expulsados, pero la mayor parte no ha tenido una vivencia directa negativa. La percepción es alimentada por el discurso del odio algunos transmiten algunos profesionales de la información y perfiles en las redes sociales que daña a las personas que se enredan con este discurso. No creo que lo pasen bien odiando a los inmigrantes o a medio mundo. Muchas personas que se dejan atrapar por este discurso de odio viven una situación de riesgo de exclusión social, aunque también es transversal. Se empeñan en que hablemos de nosotros y de los otros, y tenemos que hablar de un nosotros inclusivo donde ellos también están, y de los problemas comunes. Parece una utopía, pero es lo más sano teniendo en cuenta que, objetivamente, la inmigración no representa una amenaza.

P.¿La Mesa Local de Convivencia tiene margen de mejora?

R.No debería seguir siendo solo una mesa de organización de efemérides. Debería ser una mesa referente a la hora de abordar las tensiones que pueda haber, de fijar protocolos para abordar posibles conflictos socioculturales o para enfrentarnos a algún suceso que levante una ola de criminalización de todo el colectivo al que pertenece la persona que ha cometido el delito. Estas cosas se previenen y se protocolizan. Hemos propuesto desarrollarlo, pues después nos lamentamos, como ha sucedido en Torre Pacheco. Se habla mucho de los flujos migratorios, pero también hay que tener una política de la gestión de la diversidad, de la convivencia y un marco común. Las personas migrantes han de tener los mismos deberes y derechos. A la sociedad le va a ir muy mal si una parte de ella se siente fuera. Hay que trabajar el sentimiento de pertenencia y que nadie se descuelgue, ya sean inmigrantes o jóvenes que no tienen, por ejemplo, acceso a la vivienda. En Francia tienen un porblema de desarraigo de las segundas generaciones. Aquí creo que no lo estamos haciendo mejor, hay que evaluar y hacerlo de una forma afinada.

P.Siempre se ha mostrado muy crítico con los medios de comunicación. ¿Cómo lo hacemos a nivel local?

R.Cada medio tiene su línea editorial. No nos sorprende lo que publican. Somos partidarios de que haya un código deontológico compartido de la migración y la diversidad. Se incide en errores que hacen mucho daño, no solo señalando la nacionalidad en el titular, también con algunas zonas de Jerez como la zona Sur; no pasa lo mismo con otras zonas. Quizá se haga un poco por inercia. El problema ahora es que mucha gente joven ya no se informa a través de los medios de comunicación, ni siquiera aquellos que van a la Universidad. Estamos indefensos ante cualquier patraña que circula en las redes.

P.¿Qué opina sobre la propuesta del PP sobre inmigración que contempla, entre otras medidas, el visado por puntos?

R.La inmigración se instrumentaliza en la captación de votos por todos los partidos. Realmente, la inmigración no representa el problema que nos transmiten. La población percibe la inmigración como una amenaza, pero hay que contrarrestar ese mensaje porque no lo es. Las propuestas del PP me generan muchas dudas y discrepo de muchas de ellas. Ya se da preferencia a personas de origen latinoamericano y, además, entendemos que por razones históricas y culturales es así. Si vemos las estadísticas 6 ó 7 de cada 10 personas proceden de Latinoamérica o de la UE. Lo que nos preocupa es que las personas de otras procedencias tengan más barreras para acceder a España o regularizar su situación. Esto se sustenta sobre una base errónea porque no es cierto que ciertas culturas son incompatibles para poder vivir y fomar parte de nuestra comunidad. El visado por puntos no lo han detallado. Nos preocupa la propuesta de VOX aceptada por el PP para discutir el tema del arraigo, una de las pocas vías que existe para que quienes están en España accedan a una situación regular. Decir que son partidarios de la inmigración legal y ordenada es una fantasía porque no hay cauces legales y seguros para llegar a España. Esa es una de nuestras demandas con un enfoque de derechos: no a las devoluciones en caliente, asistencia para las personas, protección internacional para personas susceptibles de serlo, en lugar de devolverlas infringiendo los derechos humanos. España demográficamente está en declive y tiene un 14% de inmigración regular. Todos los datos apuntan a que no es una carga para el país porque aportan más de lo que reciben en todos los órdenes: social, económico... Y son personas, hay que tener un enfoque de derechos, como la reagrupación familiar. También nos gustaría que se llevara a cabo la reforma necesaria para que tengan la opción de votar, al menos, en las elecciones municipales, no sólo aquellos que vienen de un país con el que mantenemos un acuerdo bidireccional, ya que, dejaría fuera a los que proceden de países autoritarios, simplemente porque somos un país democrático.