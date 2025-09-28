La increíble historia de Musa, un joven gambiano en Jerez: "Es esfuerzo... y buen rollo"

Jerez es la ciudad de la esperanza para algunas personas que llegan procedentes de otros países. En ella hay organizaciones como Ceain que trabaja por una sociedad inclusiva e intercultural desde hace más de 33 años. Lo hacen prestando atención preferente a las personas más vulnerables y de forma especial a las personas migrantes. Para ello, facilita el pleno acceso a los derechos de ciudadanía, incidiendo en la superación de la exclusión social y en la promoción de espacios de convivencia y cohesión, en el marco de estrategias colaborativas con los diferentes actores del territorio. Durante 2024, 280 personas lograron la inserción laboral, gracias a un modelo de intervención que combina formación, orientación, prácticas y contacto con más de 130 empresas.

En unas ocasiones con más éxito que otras. Y Musa es el protagonista de una de esas historias que culminan de forma exitosa. Este joven de 19 años procedente de Gambia, que llegó al programa de inserción laboral y social para jóvenes inmigrantes en junio de 2024, lo ha conseguido. “Desde el primer día se ha esforzado al máximo: por las mañanas en cursos de formación, por las tardes en la ESPA (Educación Secundaria de Adultos) y combinando todo con trabajos como en Leroy Merlin”, cuenta la organización en su perfil social.

La trayectoria de este chico gambiano en tierras jerezanas se podría calificar de meteórica. En muy poco tiempo ha logrado objetivos impensables: habla español perfectamente, ha conseguido su documentación, suma experiencia laboral y ha aprobado el primer curso de la ESO para adultos. Algo que per se puede resultar una tarea ardua y complicada para cualquier ciudadano o ciudadana que domina el español desde la niñez.

Musa trabajando en Leroy Merlin (Jerez). / Ceain

Pero Musa, sigue escribiendo su historia de esfuerzo y progreso. Ahora también está estudiando para obtener el carnet de conducir. Además, ha sido seleccionado para una formación de traducción e interpretación que impartirá la Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con Andalucía Acoge.

“Musa es esfuerzo, constancia… y sobre todo felicidad y buen rollo, siempre con una sonrisa”, así lo describen quienes lo han acompañado en este camino.

El gambiano forma parte del programa impulsado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, para la Inserción Social y Laboral de Jóvenes Migrantes Extutelados y en situación de gran vulnerabilidad, cofinanciado por el FSE+ y gestionado en la provincia de Cádiz por Ceain. Musa es la prueba de que Jerez cuenta con los recursos que ayudan a alcanzar las metas propuestas.