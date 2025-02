Laura Gallego, Bandera de Andalucía 2025: "Es todo un privilegio"

La artista Laura Gallego es uno de los diez galardonados con las Banderas de Andalucía en la provincia de Cádiz. La cantante recogerá el viernes, 21 de febrero, la Bandera de Andalucía a las Artes, un reconocimiento que para ella es "todo un privilegio".

"Me siento súper afortunada con este reconocimiento, porque lo que hago y a lo que me dedico lo siento muy de mi tierra y es lo que intento exportar. La verdad es que me hace muchísima ilusión este nombramiento, lo voy a recoger con todo el cariño del mundo. No me lo esperaba y estoy feliz, presumiendo todo el rato de ello", declara la artista.

Saltó a la fama al ganar el concurso de Canal Sur Televisión 'Se llama copla', pero Laura Gallego se ha ganado a pulso estar donde está. Y ya no sólo en la canción, sino también como comunicadora, trabajando con gran respaldo del público en el programa de 'El Show de Bertín' en Canal Sur Televisión. Lleva años sumando éxito tras éxito, e incluso participó el año pasado en la ópera La vida breve de Falla en la Opéra-Théâtre de Metz Métropole. En sus conciertos nunca falla su público, una red de seguidores que acompaña desde los inicios a la artista, quien parece no tener límites en su carrera.

Este año Laura Gallego estará acompañada por otras Banderas jerezanas. Concretamente, también se ha concedido el galardón a los Valores Humanos a la Escuela Fredes Insa y el de Defensa y Fomento del Interés General de la Provincia, a la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez.

El acto del Día de Andalucía en la provincia se celebrará el viernes, 21 de febrero, en Rota, en el Teatro Auditorio Alcalde Felipe Benítez, a las 11 horas, y estará presidido por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo. Estos reconocimientos se otorgan para poner en “valor la trayectoria y defensa de la provincia, el talento y el amor de Cádiz. Distinciones tienen al poder reconocer a personalidades y colectivos de nuestra tierra por su esfuerzo, constancia y dedicación permanente".