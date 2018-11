El gobierno local ultima el proceso de funcionarización

La Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) ha enviado esta semana una comunicado a la plantilla municipal calificando el proceso de funcionarización iniciado por el Ayuntamiento de “caza de brujas o nuevo ERE”. A pesar de las críticas del sindicato, la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, ha insistido en que el gobierno local continua trabajando con el objetivo que se marcó al principio de la legislatura: “Regularizar la gestión de los recursos humanos para hacer que el Ayuntamiento se parezca a una Administración pública”.

La edil ha recordado que “llevamos trabajando a destajo tres años y medio y se ha puesto en marcha la oferta de empleo de 2017”. De hecho, ha avanzado que la intención del ejecutivo local es llevar a junta de gobierno local este jueves la aprobación provisional de personas admitidas y excluidas e, incluso, ver si es posible avanzar la fecha de los exámenes.

“El segundo objetivo, una vez que cerramos la oferta del 2017, fue abordar la funcionarización para los laborales fijos a través de un concurso-oposición, es decir, que nadie piense que los laborales fijos por designio divino van a ser funcionarios”, ha aclarado.

En este sentido, Laura Álvarez ha negado que el gobierno local no haya negociado el procedimiento con los sindicatos ya que “estamos rondando el centenar de mesas de negociación. Esta propuesta de funcionarización se llevó a la mesa el 17 de noviembre y ¿qué ocurrió en esa mesa? Pues lo que viene ocurriendo durante toda la legislatura, que hay algunos sindicatos se empeñan en boicotear todo lo que este gobierno lleva a negociación”.

Aun así, ha dejado claro que “no vamos a desistir, vamos a seguir hasta la extenuidad, porque voluntad negociadora la hemos demostrado hasta ahora. Ni un sólo recurso de los que han puesto los sindicatos sobre acuerdos adoptados en esta legislatura lo han ganado y no han podido demostrar que nosotros no estemos negociando”.

Respecto al procedimiento de funcionarización, Laura Álvarez ha detallado que este lunes comenzó el periodo de alegaciones que se prolongará durante 10 días: “Esas personas que ven que pueden tener opciones y que no estaban en esa propuesta provisional pueden presentar, por tanto, sus alegaciones siempre que estén argumentadas. La voluntad de este gobierno es hacer las cosas bien, negociando y de forma transparente”.

Por ello, ante las acusaciones de la ATMJ que califica el proceso de “caza de brujas”, Álvarez ha recordado que “un laboral fijo que se presenta al concurso-oposición y no aprueba, sigue siendo laboral fijo. Su puesto no está en riesgo”. Del mismo modo, “si no quiere presentarse al proceso de funcionarización, porque esté cercano a su jubilación o porque no le interese, se queda tal cuál está. ¿Cuál es la caza de brujas? Un laboral fijo no tiene riesgos en su contrato”.

Por último, Álvarez ha avanzado que cuando pasen los 10 días “haremos el listado definitivo con estas alegaciones y volveremos a convocar la mesa para negociar. Nos vamos a sentar a hablar pero ellos harán lo que llevan haciendo toda la legislatura”. Aun así reconoció que “hay otros sindicatos que están trabajando y asesorando a los trabajadores municipales que creo que es la obligación de los sindicatos”.